थंडीच्या दिवसांत 'हे' ७ पदार्थ खाल्ले तर शरीरावर काय परिणाम होतो?

सकाळ डिजिटल टीम
हिवाळ्यात शरीराला उबदार ठेवण्यासाठी आणि निरोगी राहण्यासाठी आहारात काही खास पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करणे अत्यंत गरजेचे असते.
7 Winter Superfoods
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गुळामध्ये लोह, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियम असते, जे स्नायू मजबूत ठेवण्यास आणि शरीराला ऊर्जा देण्यास मदत करते.
7 Winter Superfoods
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हिवाळ्यात तीळ खाल्ल्याने शरीराला कॅल्शियम, प्रोटीन आणि हेल्दी फॅट्स मिळतात, तसेच हाडे मजबूत होण्यास मदत होते.
7 Winter Superfoods
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पालक, मेथी यांसारख्या पालेभाज्यांमध्ये फायबर व लोह भरपूर असते, जे पचनक्रिया सुधारण्यासाठी फायदेशीर ठरतात.
7 Winter Superfoods
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तुपामध्ये व्हिटॅमिन्स आणि फॅटी अॅसिड असतात, जे आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासोबतच शरीराला तरतरीत ठेवतात.
7 Winter Superfoods
sakal
गाजर, रताळे आणि बीट यांसारख्या कंदमुळांमध्ये बीटा-कॅरोटीन असते, जे डोळे आणि रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करते.
7 Winter Superfoods
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दिवाळीत लागणारं उटणं घरच्या घरी कधी बनवलंय का? यंदा घरीच बनवा शुद्ध उटणं!
Homemade Diwali Ubtan
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