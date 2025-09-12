कोणत्या देशातील लोक पितात सर्वाधिक दारू? भारत क्रमांक १ वर आहे का?

Aarti Badade

देश

कोणत्या देशातील लोक सर्वाधिक दारू पितात?

जागतिक आकडेवारी

जगात दरवर्षी सुमारे २३५ कोटी लिटर (२३.५ अब्ज लिटर) दारू वापरली जाते.

अव्वल देश

या यादीत रशिया पहिल्या क्रमांकावर आहे.
१५ वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्ती वर्षाला सुमारे १६ लिटर अल्कोहोल पितो.

रशियातील पुरुष व महिला

रशियन महिला: वर्षाला ७ लिटर

रशियन पुरुष: वर्षाला २७ लिटर

दररोज सरासरी: ३० मिलीलीटरचे दोन पेग

दुसरा क्रमांक

रशियानंतर, ग्रीस या यादीत दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.
येथे वर्षाला सरासरी १४ लिटर अल्कोहोल पितात.

इतर उच्च क्रमांकाचे देश

लेसोथो, मादागास्कर, जिबूती, ग्रेनाडा, पोलंड, बेलारूस, बल्गेरिया, ऑस्ट्रेलिया

भारताची स्थिती

भारत यादीत खूप मागे आहे. अकडेवारीनुसार, भारतात १५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाची व्यक्ती वर्षाला सरासरी ३ लिटर अल्कोहोल पिते.

