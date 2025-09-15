Diamond Producing Countries : जगात सर्वात जास्त हिरे कोणत्या देशात आहेत? टॉप 10 देशांची नावे जाणून घ्या

Mayur Ratnaparkhe
जर आपण प्रमाणाच्या बाबतीत बोललो तर रशिया हा सर्वात मोठा हिरा उत्पादक देश आहे. रशियाच्या प्रमुख खाणींमध्ये उदाचनी, मिर्नी, ज्युबिली, ग्रिब यांचा समावेश आहे.
Russia
बोत्स्वानाच्या उच्च दर्जाच्या दगडांमुळे हे ठिकाण मूल्याने अव्वल हिरे उत्पादक आहे. हिरे हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहेत.
कॅनडाने नैतिक आणि शोधण्यायोग्य हिऱ्यांच्या खाणीसाठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवली आहे. येथील हिरे गुणवत्ता, पारदर्शकतेमुळे जगभरात खूप लोकप्रिय आहेत.
Canada
हे ठिकाण नैसर्गिक संसाधनांनी परिपूर्ण आहे आणि बहुतेक औद्योगिक दर्जाचे हिरे तयार करते. येथील मुख्य खाण कसाई प्रदेश आहे.
Democratic Republic of the Congo -
ऑस्ट्रेलिया -
हे ठिकाण गुलाबी हिरे आणि इतर दुर्मिळ रत्नांसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. येथील मुख्य खाण अर्गाइल आहे. ऑस्ट्रेलिया अव्वल उत्पादकांपैकी एक आहे.
Australia
दक्षिण आफ्रिकेतील हिऱ्यांच्या खाणीला ऐतिहासिक वारसा आहे. हा देश जागतिक बाजारपेठेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो आणि दागिन्यांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या रत्नांसाठी प्रसिद्ध आहे.
South Africa
झिम्बाब्वेतील मारेंज भागात हिऱ्यांचे प्रचंड मोठे साठे सापडले आहेत, ज्यामुळे हे क्षेत्र जगातील सर्वात मोठ्या हिरा साठ्यांपैकी एक मानले जाते.
Zimbamwe
नामिबियाची प्रमुख खाण किंवा क्षेत्र ऑफशोअर मरीन मायनिंग आहे. हे ठिकाण त्याच्या सागरी हिऱ्यांच्या खाणीसाठी ओळखले जाते..
Namibia
दक्षिण अमेरिकेतील हा सर्वात मोठा हिरा उत्पादक देश आहे. ब्राझील रत्नांच्या दर्जाचे आणि औद्योगिक हिरे दोन्ही पुरवतो.
Brazil
आफ्रिकेतील काही प्रमुख हिरे उत्पादकांपैकी हे एक ठिकाण आहे. येथील प्रमुख खाणी कॅटोका आणि लुआले आहेत.
Angola
