एकेकाळी आई करायची घरकाम, आज 13 हजार कोटींचा मालक; FIFA World Cup 2026 मधील 5 श्रीमंत फुटबॉलपटू

Anushka Tapshalkar
परवा म्हणजेच ११ जूनपासून FIFA World Cup 2026 सुरु होत आहे. यात खेळणारे खेळाडू हे क्रिकेटपटू इतकेच प्रसिद्ध आहेत. मात्र पुढे तुम्ही त्यांची कोट्यवधींची संपत्ती, आलिशान जीवनशैली आणि प्रेरणादायी संघर्षकथा!
FIFA World Cup 2026 | Top 5 Richest Players
Sakal
नेटवर्थ: 13,000+ कोटी रुपये
अल नास्र क्लबचा स्टार रोनाल्डो सर्वात श्रीमंत फुटबॉलपटू मानला जातो. एकेकाळी त्याच्या आईने घरकाम करून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह केला होता.
Christiano Ronaldo
sakal
नेटवर्थ: 9,525 कोटी रुपये
इंटर मियामीचा कर्णधार मेस्सी जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा श्रीमंत फुटबॉलपटू आहे. पेप्सी, जिलेट आणि टाटा मोटर्ससारख्या ब्रँड्समधूनही मोठी कमाई होते.
Leonel Messi
sakal
नेटवर्थ: 4,288 कोटी रुपये
बार्सिलोना, पीएसजी आणि अल हिलालसारख्या क्लबमधून नेमारने प्रचंड संपत्ती कमावली. सध्या तो आपल्या बालपणीच्या सँटोस क्लबसाठी खेळतो.
Neymar Jr
sakal
नेटवर्थ: 2,388 कोटी रुपये
2018 मध्ये फ्रान्सला विश्वविजेतेपद मिळवून देणारा एम्बाप्पे रिअल माद्रिदचा स्टार आहे. नायकी, डिओर आणि हुबलोटसारख्या ब्रँड्सचा तो चेहरा आहे.
Kilian Mbappe
sakal
नेटवर्थ: 1,412 कोटी रुपये
इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी केन बायर्न म्युनिखकडून खेळतो. क्लब करार आणि ब्रँड एंडोर्समेंटमधून त्याची मोठी कमाई होते.
sakal
रोनाल्डो, मेस्सी, नेमार, एम्बाप्पे आणि केन हे FIFA World Cup 2026 मधील सर्वात श्रीमंत खेळाडूंमध्ये गणले जातात. मैदानावरील कामगिरीसोबतच त्यांनी कमाईतही विक्रम केले आहेत.
FIFA World Cup 2026 | Top 5 Richest Players
sakal
India Born Cricketers Who Play for Other Countries
sakal