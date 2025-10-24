चेहऱ्याची चमक वाढवण्यासाठी हिवाळ्यात काय खावं? पाहा फोटो

पुजा बोनकिले

हिवाळा

हिवाळ्यात त्वचा निस्तेज आणि निर्जीव बनवू शकते, कारण थंड वारे आणि आर्द्रता कमी असते.

त्वचेची काळजी

हिवाळ्यात त्वचेची काळजी घेणे गरजेचे असते.

काय खावे

हिवाळ्यात पुढील काही पदार्थ खाल्यास त्वचेची चमक कायम राहते.

फळे

आरोग्यासह त्वचेसाठीही फळे खाणे चांगले असते. हिवाळ्यात त्वचेची चमक वाढवण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आहारात सफरचंद, संत्री, अननस, द्राक्षे इत्यादींचा समावेश करू शकता.

fruits

भाज्या

भाज्या केवळ आरोग्यासाठीच नव्हे तर त्वचेसाठी देखील महत्त्वाच्या आहेत.हिवाळ्यात पालेभाज्या खाव्या.

vegetable

सुकामेवा

हिवाळ्यात सुकामेवा खाणे त्वचेसाठी फायदेशीर असते.

Dry Fruits

फास्टफूड

हिवाळ्यात त्वचा निरोगी ठेवायची असेल तर फास्टफूड खाणे टाळावे.

मसालेदार पदार्थ

हिवाळ्यात जास्त मसालेदार आणि तेलकट पदार्थ खाणे टाळावे. यामुळे मुरूम वाढू शकतात.

oily food

