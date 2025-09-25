Navratri 2025 Special: पुण्यातील टॉप गरबा आणि दांडिया इव्हेंट्स

Anushka Tapshalkar

दांडिया बीट्स 2025

तारीख: २६ सप्टेंबर

स्थळ: लिबर्टी स्क्वेअर, फिनिक्स मॉल, विमाननगर

पास: रु. ४९ पासून

दांडिया फिवर 7.0

तारीख: २६–२८ सप्टेंबर

स्थळ: द ऑर्किड हॉटेल

पास: रु. २४९ पासून

दांडिया युनायटेड (WP)

तारीख: २६–२८ सप्टेंबर

स्थळ: फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम

पास: रु. १०० पासून

ढोलिडा 4.0 - द बिग नवरात्री फेस्ट

तारीख: २६–२८ सप्टेंबर

स्थळ: वर्धमान लॉन्स, बिबवेवाडी

पास: रु. ९९ पासून

दांडिया रास नवरात्री

तारीख: २७ सप्टेंबर

स्थळ: बालकृष्ण बँक्वेट

पास: रु. ३९९ पासून

निरवाना 2.0

तारीख: २७–२८ सप्टेंबर

स्थळ: ओएसिस रेस्टॉरंट्स अँड बँक्वेट्स, वारजे

पास: रु. २९९ पासून

रंगिलो रास गरबा दिवस

तारीख: २७–२८ सप्टेंबर

स्थळ: क्रिस्टल लॉन्स, पिंपळे सौदागर

पास: रु. ३९९ पासून

गरबा फिवर 2.0 - पुण्याचा सर्वात मोठा गरबा नाईट

तारीख: २८ सप्टेंबर

स्थळ: गोयल गार्डन

पास: रु. ३९९ पासून

पंखिडा रास गरबा 2025

तारीख: १ ऑक्टोबर

स्थळ: यश लॉन्स

पास: रु. ३५० पासून

