Navratri 2025 Special: पुण्यातील टॉप गरबा आणि दांडिया इव्हेंट्स

Anushka Tapshalkar
तारीख: २६ सप्टेंबर
स्थळ: लिबर्टी स्क्वेअर, फिनिक्स मॉल, विमाननगर
पास: रु. ४९ पासून
तारीख: २६–२८ सप्टेंबर
स्थळ: द ऑर्किड हॉटेल
पास: रु. २४९ पासून
तारीख: २६–२८ सप्टेंबर
स्थळ: फिनिक्स मॉल ऑफ द मिलेनियम
पास: रु. १०० पासून
तारीख: २६–२८ सप्टेंबर
स्थळ: वर्धमान लॉन्स, बिबवेवाडी
पास: रु. ९९ पासून
तारीख: २७ सप्टेंबर
स्थळ: बालकृष्ण बँक्वेट
पास: रु. ३९९ पासून
तारीख: २७–२८ सप्टेंबर
स्थळ: ओएसिस रेस्टॉरंट्स अँड बँक्वेट्स, वारजे
पास: रु. २९९ पासून
तारीख: २७–२८ सप्टेंबर
स्थळ: क्रिस्टल लॉन्स, पिंपळे सौदागर
पास: रु. ३९९ पासून
तारीख: २८ सप्टेंबर
स्थळ: गोयल गार्डन
पास: रु. ३९९ पासून
तारीख: १ ऑक्टोबर
स्थळ: यश लॉन्स
पास: रु. ३५० पासून
