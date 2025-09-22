नवरात्रीनिमित्त पुण्यातील 'या' देवीच्या मंदिरांना द्या भेट

Anushka Tapshalkar
पुण्यातील प्राचीन मंदिरांपैकी एक हे मंदिर देवी दुर्गेला अर्पण केलेले आहे. महिषासुराच्या सेनापती तांबरसाचा पराभव केल्यामुळे देवीला येथे जोगेश्वरी म्हणून ओळखले जाते.
Tambdi Jogeshwari
हे पुण्याचे प्रमुख देवस्थान मानले जाते. देवीला महाकाली, महालक्ष्मी या विविध नावांनी ओळखले जाते. नवरात्रीच्या काळात येथे भक्तांची मोठी गर्दी होते.
Chatushrungi Mata Mandir
हे प्राचीन मंदिर सुमारे १६व्या शतकात बांधले गेले आहे. ऐतिहासिक नोंदीनुसार, या भागात एकेकाळी बोरीच्या झाडांचे घनदाट जंगल होते.
Bhavani Mandir
१८९३ मध्ये स्थापन झालेले हे मंदिर पुण्यात ग्रेड III वारसा स्थळ म्हणून ओळखले जाते. नवरात्रीच्या काळात येथे मोठे सोहळे आयोजित केले जातात.
Twashta Kasar Samaj Mahakalika Mandir
पिंपरी येथे जम्मू-काश्मीरमधील कटरा येथील प्रसिद्ध वैष्णोदेवी मंदिराची तंतोतंत प्रतिकृती उभारण्यात आली आहे.
Vaishno Devi Mata Mandir
पुण्यातील हे एकमेव मंदिर आहे जिथे माता महालक्ष्मी, सरस्वती आणि महाकाली या त्रिदेवतांची एकत्र आराधना केली जाते. संपत्ती, ज्ञान आणि शक्ती यांचे प्रतीक असलेली ही त्रिमूर्ती येथे भक्तांना दर्शन देते.
Mahalaxmi Mandir
हे मंदिर सुमारे ४०० वर्षांपूर्वीचे असून पुण्याच्या इतिहासाशी नाते सांगणारे आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी (१६७२) जिजाबाईंनी येथे देवीचे दर्शन घेतल्याची कथा आहे. तलजाई टेकडीला महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक मानले जाते.
Taljai Mandir
लक्ष्मी रोडवरील हे छोटेसे मंदिर नवरात्रीच्या दिवसांत दिव्यांच्या उजेडाने चमकते.
Shitlaj Mata Mandir
डोंगरशिखरावर वसलेले हे पांढऱ्या संगमरवरी मंदिर आहे. सुंदर कोरीवकाम, भव्य कमानीदार प्रवेशद्वार आणि संगमरवरी हत्ती हे मंदिराचे विशेष आकर्षण आहे.
Aai Mata Mandir
Mumba devi Temple
