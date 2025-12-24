Top Indian Universities: भारतातील सर्वोच्च शिक्षण संस्था आणि त्यांची वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

Monika Shinde

सर्वोच्च शिक्षण संस्था

IISc, IIT, JNU आणि JMI या विद्यापीठांमध्ये उत्कृष्ट शिक्षण, संशोधन आणि सुविधा उपलब्ध आहेत.

भारतीय विज्ञान संस्था (IISc), बेंगळुरू

IISc बेंगळुरू ८३.१६ गुणांसह भारतातील सर्वोच्च संस्था. संशोधन, अध्यापन गुणवत्ता आणि प्राध्यापकांच्या अनुभवावर आधारित हे विद्यापीठ क्रमांक एक ठरते.

भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IIT) दिल्ली

IIT दिल्ली अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीचे विद्यापीठ. उच्च दर्जाचे अभ्यासक्रम, संशोधन प्रकल्प आणि जागतिक मान्यता ही वैशिष्ट्ये.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (JNU), नवी दिल्ली

JNU ६८.९२ गुणांसह सामाजिक विज्ञान, भाषा, आंतरराष्ट्रीय संबंध व इतर अभ्यासक्रमांसाठी प्रसिद्ध. येथे विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन आणि प्रकल्पांची मोठी संधी उपलब्ध.

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नवी दिल्ली

JMI ६७.७३ गुणांसह देशातील प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था. UG, PG, डिप्लोमा तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रम येथे शिकवले जातात.

प्रवेश प्रक्रिया

UG अभ्यासक्रमासाठी CUCET/ CUET परीक्षा अनिवार्य आहे. PG, डिप्लोमा आणि इतर अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र प्रवेश प्रक्रिया आहे.

विद्यापीठांची वैशिष्ट्ये

उत्कृष्ट शिक्षक आणि संशोधन संधी

आधुनिक सुविधा आणि लायब्ररी

जागतिक दर्जाचे अभ्यासक्रम

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनुकूल वातावरण

