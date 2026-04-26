आयपीएलमध्ये सर्वात जास्त ‘मॅन ऑफ द मॅच’ जिंकणारे टॉप खेळाडू पाहा

सकाळ डिजिटल टीम
या यादीत पहिलया क्रमांकावर एबी डिव्हिलियर्स असून त्याने २५ वेळा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ जिंकला आहे.
top ipl man of the match winners
esakal
दुसऱ्या क्रमांकावर ख्रिस गेल असून त्याच्या नावावर २२ पुरस्कार आहेत.
top ipl man of the match winners
esakal
३ ऱ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा असून त्याने २१ वेळा हा किताब जिंकला आहे.
top ipl man of the match winners
esakal
या यादीत चौथ्या क्रमांकावर विराट कोहली असून त्याच्या नावावर २० ‘मॅन ऑफ द मॅच’ आहेत.
top ipl man of the match winners
esakal
या यादीत ५ व्या क्रमांकावर वर डेव्हिड वॉर्नर असून त्याने १८ वेळा हा पुरस्कार जिंकला आहे.
top ipl man of the match winners
esakal
या यादीत ६ व्या स्थानी महेंद्रसिंग धोनी असून त्यानेही १८ वेळा ‘मॅन ऑफ द मॅच’ पटकावला आहे.
top ipl man of the match winners
esakal
हा जो रेकॉर्ड आहे तो २६ एप्रिल २०२६ पर्यंतचा आहे.
top ipl man of the match winners
esakal
