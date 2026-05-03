मैदानावर फक्त यांचाच बोलबाला! आयपीएलमध्ये सलग विजयांचा बादशाह कोण?; तुमचा लाडका संघ कितव्या नंबरवर?

आयपीएल इतिहासातील सलग सर्वाधिक सामने जिंकणारे टॉप ५ संघ
कोलकाता नाईट रायडर्सने २०१४-१५ मध्ये सलग १० सामने जिंकले
पंजाब किंग्जने २०१४ मध्ये सलग ८ विजय मिळवले
चेन्नई सुपर किंग्सने २०१३ मध्ये सलग ७ सामने जिंकले.
रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने २०११ मध्ये सलग ७ विजय मिळवले.
मुंबई इंडियन्सने २००८ आणि २०१७ मध्ये सलग ६ सामने जिंकले.
या सर्व संघांनी आपल्या काळात आयपीएलमध्ये जबरदस्त वर्चस्व गाजवलं.
