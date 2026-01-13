A, B12, C, D व्हिटॅमिनची कमतरता? व्हेजिटेरियन लोकांसाठी ‘हे’ पदार्थ रामबाण!

Aarti Badade

व्हिटॅमिन A साठी गाजर

गाजर हे व्हिटॅमिन A चा उत्तम स्रोत असून ते डोळ्यांचे आरोग्य आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

Vegetarian Vitamin sources

|

Sakal

व्हिटॅमिन B12 आणि डेअरी उत्पादने

शाकाहारी लोकांसाठी दूध, दही, ताक आणि पनीर यांसारखी डेअरी उत्पादने व्हिटॅमिन B12 ची कमतरता भरून काढण्यास मदत करतात.

Vegetarian Vitamin sources

|

Sakal

व्हिटॅमिन C साठी गुणकारी आवळा

सर्दीच्या दिवसांत आवळा हा व्हिटॅमिन C चा सर्वात मोठा नैसर्गिक स्रोत असून तो रोगप्रतिकारक शक्ती आणि त्वचा सुधारण्यासाठी उत्तम आहे.

Vegetarian Vitamin sources

|

Sakal

व्हिटॅमिन D आणि हाडांचे आरोग्य

हाडांच्या मजबुतीसाठी उन्हात वाळलेले मशरूम आणि फोर्टिफाईड दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन करणे व्हिटॅमिन D साठी फायदेशीर ठरते.

Vegetarian Vitamin sources

|

Sakal

मानसिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे

हे सर्व शाकाहारी जीवनसत्त्वे केवळ शारीरिक आरोग्यच नाही, तर मेंटल हेल्थ (मानसिक आरोग्य) सुधारण्यासाठी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

Vegetarian Vitamin sources

|

Sakal

आजच करा आहारात बदल

रोजच्या जेवणात या नैसर्गिक पदार्थांचा समावेश केल्यास व्हिटॅमिनच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार टाळता येतील आणि तुम्ही फिट राहाल.

Vegetarian Vitamin sources

|

Sakal

डॉक्टरांचा सल्ला

डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आहारात योग्य बदल करा. तुमच्या व्हिटॅमिन कमतरतेच्या सर्व समस्या दूर होण्यास मदत होईल.

Vegetarian Vitamin sources

|

Sakal

डायबिटीजला करा गुडबाय! ‘या’ सुपरफूड्समुळे 7 दिवसांत साखर नियंत्रणात

Diabetes diet plan

|

Sakal

येथे क्लिक करा