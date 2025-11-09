पोटाची चरबी हट्टी आहे? जिम नाही, औषध नाही! फक्त या 3 गोष्टींनी कमी करा वजन!

Aarti Badade
आजकाल वजन वाढणे ही एक सामान्य समस्या बनली आहे. बिघडलेल्या लाईफस्टाइलमुळे शरीरात इतर आजार घर करतात, त्यामुळे वेट लॉस करणे गरजेचे आहे.
Sakal
वेट लॉससाठी जिम आणि डाएट महत्त्वाचे आहेतच, पण सकाळच्या निरोगी सवयी अंगीकारणे जास्त आवश्यक आहे. दुपारच्या आधी फक्त ३ गोष्टी फॉलो करा!
Sakal
सकाळी लवकर उठल्यानं आपल्या चयापचय प्रक्रियेला (Metabolism) गती मिळते. यामुळे अधिक कॅलरीज बर्न होण्यास मदत होते. उठल्यावर लगेच योगा किंवा व्यायाम करा.
Sakal
वजन कमी करताना नाश्ता (Breakfast) कधीही स्किप करू नका. नाश्ता केल्याने दिवसभर काम करण्याची ऊर्जा मिळते आणि भूकेवर नियंत्रण राहते.
Sakal
नाश्त्यात फळे, दही, ओट्स किंवा इतर हेल्दी पदार्थ खा. बाहेरचे पदार्थ टाळून घरी तयार केलेले पदार्थ खाण्यावर भर द्या.
Sakal
दिवसभरात भरपूर पाणी प्या. पाणी प्यायल्याने चयापचय गती वाढते आणि टॉक्सिन्स बाहेर पडतात. सकाळी उठल्यावर एक ग्लास कोमट पाणी पिण्याची सवय लावा.
Sakal
वजन कमी करण्याचा प्रवास सोपा करण्यासाठी इतर टिप्स: नीट चावून खा, जेवताना टीव्ही/फोन टाळा, रात्री लवकर जेवण करा आणि ७-८ तास पुरेशी झोप घ्या.
Sakal
Colorectal Cancer
Sakal