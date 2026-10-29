टोरेंट बॉण्ड्स आणि सह्याद्री प्रकल्प

Vinayan
कॉर्पोरेट देणग्या, शासकीय सवलती आणि सह्याद्रीच्या पट्ट्यात प्रस्तावित प्रकल्पांविषयीची ही सार्वजनिक उपलब्ध आकडेवारी.!
Electroral Bond
Sakal
उपलब्ध माहितीनुसार, या कालावधीत टोरेंट ग्रुपने इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे निधी दिल्याची नोंद निवडणूक आयोगाच्या अहवालात आहे.
Sakal
माध्यमांच्या अहवालानुसार, याच अवधीत काही प्रशासकीय निर्णय आणि मालमत्ता-कर सवलती दिल्या गेल्याची चर्चा समोर आली होती.
Electroral Bond
Sakal
७ जून २०२३ रोजी कर्जत, मावळ आणि जुन्नर पट्ट्यात पंप स्टोरेज हायड्रो प्रकल्पासाठी शासनासोबत करार करण्यात आला.
Electroral Bond
Sakal
१५ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स योजना असंवैधानिक ठरवत सर्व माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले.
Electroral Bond
Sakal
या प्रकल्पांमुळे होणाऱ्या वृक्षतोडीमुळे आणि पर्यावरणीय जैवविविधतेवर परिणाम होत असल्याचा स्थानिकांचा सूर आहे.
Electroral Bond
Sakal
देणग्या आणि शासकीय मंजुरीमागे थेट संबंध असल्याचा कोणताही दावा केला जात नाही, परंतु विविध मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Electroral Bond
Sakal
स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींकडून हा प्रकल्प पर्यायी जागी नेण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.
Electroral Bond
Sakal
Golden Silk Orb-Weaver spider
Sakal