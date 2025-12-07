भारतातील 'ही' रहस्यमयी ठिकाणे जिथे महिला पर्यटकांनी जाण्यास बंदी आहे

Saisimran Ghashi

महिलांना पर्यटनास बंदी

भारतात अशी अनेक ठिकाणे, मंदिरे आहेत जिथे महिलांनी जाण्यास बंदी आहे

Famous Indian Sites Women Cannot Visit Freely

esakal

अशी कोणती ठिकाणे

चला तर मग जाणून घेऊया अशी कोणती ठिकाणे आहेत जिथे महिला धार्मिक पर्यटनास जाऊ शकत नाहीत

List of Temples in India Banning Women Entry

esakal

शबरिमाला मंदिर

१० ते ५० वर्ष वयोगटातील महिलांना प्रवेश बंदी, कारण देवता भगवान अय्यप्पा ब्रह्मचारी आहेत

Sabarimala Temple

esakal

कार्तिकेय मंदिर

पुष्कर, राजस्थानच्या कार्तिकेय मंदिरात महिलांना प्रवेश बंदी आहे. कारण पौराणिक कथेनुसार कार्तिकेयने स्त्रियांना श्राप दिला होता

Kartikeya Temple

esakal

पटबौसी सत्र

आसामच्या पटबौसी सत्रच्या गर्भगगृहात महिलांनी जाण्यास बंदी आहे

Patbausi Satra

esakal

मासिक पाळी

अनेक धार्मिक स्थळांवर मासिक पाळीच्या दरम्यान दर्शनास जायला मनाई असते. या परंपरा हजारो वर्षांपासून चालू आहेत. ज्यांना हल्ली विरोधही झाला आहे

Why Are Women Prohibited in These Indian Temples

esakal

