Toxic Relationship ची एक-दोन नाही, तर आहेत 7 धोकादायक लक्षणं

Anushka Tapshalkar
सतत टीका आणि आत्मविश्वास कमी करणं
जर तुमचा पार्टनर सतत तुमच्या दिसण्यावर, निर्णयांवर किंवा क्षमतांवर टोमणे मारत असेल, तर ते प्रेम नाही—ते आत्मसन्मान कमी करणं आहे.
विश्वासाचा अभाव आणि Jealousy
प्रत्येक गोष्टीवर संशय घेणं, कुठे आहात, कोणाशी बोलता यावर सतत प्रश्न विचारणं हे असुरक्षित नात्याचं लक्षण आहे.
संवादाऐवजी शांतता किंवा ओरड
आरोग्यदायी नात्यात चर्चा होते, पण toxic नात्यात किंवा तर ओरड असते किंवा “silent treatment”—ज्यामुळे समस्या सुटत नाहीत.
अत्याधिक नियंत्रण ठेवणं
कुठे जायचं, कोणाला भेटायचं, काय करायचं यावर नियंत्रण ठेवणं हे प्रेम नाही तर नियंत्रण (control) आहे.
भावनिक manipulation आणि guilt-trip
तुमची चूक नसतानाही तुम्हाला दोषी वाटायला लावणं, भावनिक ब्लॅकमेल करणं हे मानसिकदृष्ट्या हानिकारक आहे.
सतत अपराधीपणाची भावना निर्माण होणं
प्रत्येक वादानंतर तुम्हालाच चुकीचं वाटत राहणं आणि स्वतःवर शंका येणं—हे unhealthy pattern आहे.
तुमची ओळख आणि स्वातंत्र्य हरवणं
नात्यात तुम्ही स्वतःचं मत, आवडीनिवडी आणि स्वातंत्र्य गमावू लागलात, तर ते नातं हळूहळू toxic होत जातं.
