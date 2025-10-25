सतत 'हेअर कलर' करताय? सावधान! होऊ शकतो हा गंभीर आजार

Aarti Badade
आजकाल केस रंगवणे (Coloring Hair) ही अनेकांच्या जीवनशैलीचा (Lifestyle) भाग बनली आहे.
Sakal
लूक बदलण्यासाठी किंवा फॅशनसाठी लोक वारंवार केस रंगवतात.मात्र, वारंवार कलर केल्याने किडनीवर (Kidneys) परिणाम होतो, असा गंभीर इशारा डॉक्टरांनी दिला आहे.
Sakal
अलीकडेच चीनमध्ये एका २० वर्षीय मुलीची किडनी निकामी (Kidney Damage) झाल्याची केस समोर आली.आवडत्या सेलिब्रिटीसारखे दिसण्यासाठी तिने दर महिन्याला केस रंगवले.
Sakal
वारंवार कलर केल्यानंतर तिच्या पायांवर लाल डाग, सांधेदुखी आणि पोटात पेटके येऊ लागले.डॉक्टरांनी निदान केले की, सतत हेअर डाय केल्यामुळे तिची किडनी सुजली आहे.
Sakal
बहुतेक हेअर डाईजमध्ये प्रोपीलीन ग्लायकॉल (Propylene Glycol) आणि रिसोरसिनॉल (Resorcinol) सारखी विषारी रसायने (Toxic Chemicals) असतात.
Sakal
ही रसायने त्वचेतून शरीरात विरघळून थेट किडनीच्या कार्यावर (Kidney Function) परिणाम करतात.
Sakal
प्रोपीलीन ग्लायकॉलची अतिरिक्त मात्रा शरीरातील द्रवपदार्थ जाड करते.यामुळे किडनीच्या नसांमध्ये सूज (Swelling) येऊ शकते.
Sakal
रिसोरसिनॉलचा अतिवापर हार्मोन्सचे असंतुलन आणि किडनी निकामी (Kidney Failure) होण्यास कारणीभूत ठरतो.
Sakal
ही रसायने दीर्घकाळ शरीरात राहिल्यास फुफ्फुसे, यकृत आणि कॅन्सरचा धोकाही वाढवतात.
Sakal
वारंवार रंगवणे टाळा.कलर करण्यापूर्वी नेहमी पॅच टेस्ट करा.हर्बल किंवा ऑरगॅनिक डाईज वापरा. केस रंगवताना हातावर ग्लोव्हज घाला.
Sakal
Sakal