ट्रॅफिक पोलिसांना ‘नाही’ म्हणण्याचा अधिकार तुम्हालाही आहे! जाणून घ्या 8 अधिकार

Vinod Dengale

अधिकार

ट्रॅफिक पोलिसांनी गाडी अडवली तर घाबरू नका! वाहनचालक म्हणून तुम्हाला काही खास अधिकार आहेत.

8 Rights Every Driver Must Know

1. ID Card

पोलिसाने पूर्ण गणवेशात असणं गरजेचं आहे. युनिफॉर्म नसेल तर तुम्ही त्याचं ID Card मागू शकता.

2. Digilocker

ड्रायव्हिंग लायसन्स दाखवण्यासाठी Digilocker वापरू शकता. तुमचं ड्रायव्हिंग लायसन्स पोलिसांना हँडओव्हर करण्याची गरज नसते.

3. दंड देण्यास नकार

दंड घेताना पोलिसांकडे पावती किंवा ई-चलन मशीन असणं आवश्यक आहे. ते नसेल तर दंड देण्यास नकार देऊ शकता.

4. पावती

पोलिसांनी तुमची कागदपत्रं जप्त त्या पोलिसाकडून पावती घेणं आवश्यक आहे. पोलीस अशी पावती न देता डॉक्युमेंट जप्त करु शकत नाही.

5. वाहन जप्ती

तुमच्या परवानगीशिवाय कोणताही ट्रॅफिक पोलीस तुमच्या वाहनाची चावी घेऊ शकत नाही.

6. वाहन 'टो' नियम

वाहन चुकीच्या ठिकाणी असेल, आणि तुम्ही तुमच्या वाहनात बसला असाल तर पोलीस ते वाहन 'टो' करू शकत नाही.

7. अटक झाल्यास

एखाद्या व्यक्तीला जर वाहतूक पोलिसांनी अटक केली, तर 24 तासांच्या आत कोर्टात हजर करणं कायद्याने आवश्यक आहे.

8. तक्रार

पोलिसांकडून जबरदस्ती दंड घेणे, गाडीची चावी काढून घेणे किंवा अन्य चुकीचे प्रकार होत असतील. तर तुम्ही नजीकच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकता.

