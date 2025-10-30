विमान प्रवास होईल आरामदायी सोबत ठेवा 'या' Travel Accessories

पुजा बोनकिले

विमान प्रवास

तुम्ही जर पहिल्यांदाच विमानाने प्रवास करत असाल तर काही गोष्टी सोबत ठेवणे गरजेचे आहे.

वस्तू

तुम्हाला विमान प्रवास आरामदायी करायचा असेल तर पुढील वस्तू सोबत नक्की ठेवा.

Airplane Seat Back Organiser

विमानात सुव्यवस्थित व्यवस्था विमान प्रवास अधिक आरामदायी बनवू शकते.

Travel Pillow

बहुतेक लोकांना पाठदुखी होईपर्यंत कळत नाही की लांब पल्ल्याच्या विमान प्रवासात उशी असणे आवश्यक आहे.

Neck Pillow

लांब पल्ल्याच्या विमान प्रवासात मानेला उशी लावणे हे आयुष्य वाचवणारे आहे.

Earplugs

इअरप्लग्स तुम्हाला फ्लाइट दरम्यान आवाज आणि दाबातील बदलांचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करतील.

Digital Luggage Scale

ही डिजिटल स्केल नक्की सोबत ठेवा. जे लोक वारंवार विमानाने प्रवास करतात त्यांच्यासाठी डिजिटल सामान स्केल असणे आवश्यक आहे.

