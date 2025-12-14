पर्यटनासाठी सुरक्षित जगातील टॉप १० देश, एकदा तरी करावी सफर

Yashwant Kshirsagar
कमी गुन्हेगारी दर आणि आश्चर्यकारक नैसर्गिक सौंदर्यासह आइसलँड हा जगातील सर्वात सुरक्षित देश मानला जातो.
न्यूझीलंड पर्यटकांसाठी अत्यंत सुरक्षित आहे, सुंदर राष्ट्रीय उद्याने आहेत.
पोर्तुगालची शहरे सुरक्षित आहेत, गुन्हेगारीमुक्त आहेत आणि त्याचे सुंदर समुद्रकिनारे प्रवासासाठी परिपूर्ण आहेत.
ऑस्ट्रिया हा युरोपमधील एक शांत आणि सुरक्षित देश आहे, जो त्याच्या स्वच्छ शहरे आणि पर्वतांसाठी प्रसिद्ध आहे.
हा युरोपमधील सर्वात आरामदायी आणि सुरक्षित देशांपैकी एक आहे, जो स्वच्छ वातावरण देतो.
कॅनडामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी आहे आणि ते राहण्यासाठी आणि प्रवास करण्यासाठी आदर्श मानले जाते.
सिंगापूर हा आशियातील सर्वात सुरक्षित देशांपैकी एक आहे, जो स्वच्छ, प्रवास-अनुकूल पायाभूत सुविधांचा अभिमान बाळगतो.
जपान हा प्रवाशांसाठी एक सुरक्षित देश आहे, ज्यामध्ये कमी गुन्हेगारी दर आणि सुंदर निसर्ग आहे.
स्वित्झर्लंड अद्भुत निसर्गासाठी, ट्रेकिंगसाठी सुरक्षित वातावरणासाठी आणि उच्च राहणीमानासाठी ओळखले जाते.
नॉर्वे आश्चर्यकारक निसर्गाचा अभिमान बाळगतो आणि प्रवास करण्यासाठी एक अतिशय सुरक्षित देश मानला जातो.
