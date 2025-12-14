पर्यटनासाठी सुरक्षित जगातील टॉप १० देश, एकदा तरी करावी सफर

Yashwant Kshirsagar

आइसलँड

कमी गुन्हेगारी दर आणि आश्चर्यकारक नैसर्गिक सौंदर्यासह आइसलँड हा जगातील सर्वात सुरक्षित देश मानला जातो.

Safest Countries For Travel

|

esakal

न्यूझीलंड

न्यूझीलंड पर्यटकांसाठी अत्यंत सुरक्षित आहे, सुंदर राष्ट्रीय उद्याने आहेत.

Safest Countries For Travel

|

esakal

पोर्तुगाल

पोर्तुगालची शहरे सुरक्षित आहेत, गुन्हेगारीमुक्त आहेत आणि त्याचे सुंदर समुद्रकिनारे प्रवासासाठी परिपूर्ण आहेत.

Safest Countries For Travel

|

esakal

ऑस्ट्रिया

ऑस्ट्रिया हा युरोपमधील एक शांत आणि सुरक्षित देश आहे, जो त्याच्या स्वच्छ शहरे आणि पर्वतांसाठी प्रसिद्ध आहे.

Safest Countries For Travel

|

esakal

डेन्मार्क

हा युरोपमधील सर्वात आरामदायी आणि सुरक्षित देशांपैकी एक आहे, जो स्वच्छ वातावरण देतो.

Safest Countries For Travel

|

esakal

कॅनडा

कॅनडामध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी आहे आणि ते राहण्यासाठी आणि प्रवास करण्यासाठी आदर्श मानले जाते.

Safest Countries For Travel

|

esakal

सिंगापूर

सिंगापूर हा आशियातील सर्वात सुरक्षित देशांपैकी एक आहे, जो स्वच्छ, प्रवास-अनुकूल पायाभूत सुविधांचा अभिमान बाळगतो.

Safest Countries For Travel

|

esakal

जपान

जपान हा प्रवाशांसाठी एक सुरक्षित देश आहे, ज्यामध्ये कमी गुन्हेगारी दर आणि सुंदर निसर्ग आहे.

Safest Countries For Travel

|

esakal

स्वित्झर्लंड

स्वित्झर्लंड अद्भुत निसर्गासाठी, ट्रेकिंगसाठी सुरक्षित वातावरणासाठी आणि उच्च राहणीमानासाठी ओळखले जाते.

Safest Countries For Travel

|

esakal

नॉर्वे

नॉर्वे आश्चर्यकारक निसर्गाचा अभिमान बाळगतो आणि प्रवास करण्यासाठी एक अतिशय सुरक्षित देश मानला जातो.

Safest Countries For Travel

|

esakal

हनिमूनला आजिबात करु नका 'या' ५ चुका, नाहीतर आयुष्यभर होईल पश्चाताप

Honeymoon Tips

|

esakal

येथे क्लिक करा