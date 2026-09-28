झाडं की शार्क मासा? नक्की कोण जास्त जुने?

सकाळ डिजिटल टीम
४५ कोटी वर्षांपूर्वी पृथ्वीवर झाडे अन् डायनासोर अस्तित्वात नसताना सिल्युरियन काळात शार्कच्या पूर्वजांनी समुद्रात आपले साम्राज्य निर्माण केले होते.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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पृथ्वी जेव्हा आकाशगंगेभोवती दोन फेऱ्या मारत होती, तेव्हा शार्कने पृथ्वीवरील ५ मोठे महाप्रलय अत्यंत धैर्याने पचवून स्वतःचे अस्तित्व टिकवले.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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अथांग खोल समुद्रातील अंधारापासून ते नद्यांच्या गोड्या पाण्यापर्यंत स्वतःला जुळवून घेण्याच्या क्षमतेमुळे शार्क काळाच्या ओघात टिकून राहिल्या.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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प्लँक्टन, लहान मासे, खेकडे, सील अन् मोठे देवमासे खाण्याच्या विविध सवयींमुळे निसर्गातील बदलांचा शार्कवर खूप मोठा परिणाम झाला नाही.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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समुद्रातील 'ग्रीनलँड शार्क' ही प्रजाती ४०० वर्षे जगू शकते; शार्कचे हे शांत रूप त्यांच्या प्राचीन अस्तित्वाची साक्ष देते.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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काळाच्या प्रवाहात शार्कच्या अनेक प्रजाती विकसित झाल्या; ज्यामध्ये वर्तुळाकार दात असणारी 'हेलिकोप्रिअन' ही अतिशय दुर्मिळ प्रजाती होती.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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प्राचीन काळातील 'मेगालोडॉन' शार्क अतिशय धिप्पाड अन् उष्ण रक्ताची होती; जिचे अवशेष आजही जगभरात हजारो मीटर खोल समुद्रात सापडतात.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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शार्कच्या शरीरातील कूर्चा (Cartilage) सहजासहजी जीवाश्म बनत नाही, तरीही त्यांच्या दातांच्या अवशेषांवरून त्यांचे अमर अस्तित्व आजही वैज्ञानिकांना चक्रावून सोडते.
Trees vs Sharks: Which Ancient Giant Came First on Earth?
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