तुरुंगातून पळून इंग्रजांविरुद्ध उभी केली 8 हजारांची फौज! कोण होता हा मराठा सरदार?

Vinod Dengale

पराक्रम

मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात अशा अनेक व्यक्ती होऊन गेल्या, ज्यांचा पराक्रम आजही अनेकांना माहिती नाही.

Maratha Sardar Revolt Against British

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eSakal

पेशवाई

पेशवाईच्या अखेरच्या काळात दुसरे बाजीराव पेशवे यांचा विश्वासू सरदार होता.

Maratha Sardar Revolt Against British

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eSakal

त्रिंबकजी डेंगळे

इंग्रजांविरुद्ध शेवटपर्यंत झुंज देणाऱ्या या सरदाराचं नाव होतं त्रिंबकजी डेंगळे. शेतकऱ्याच पोरं ते पेशव्यांचा कारभारी हा त्रिंबकजींचा थक्क करणारा प्रवास आहे.

Trimbakji Dengale

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eSakal

इंग्रजांचा हस्तक्षेप

वसई तहामुळे पेशव्यांच्या कारभारावर इंग्रजांचा हस्तक्षेप वाढू लागला. हे त्रिंबकजींना मान्य नव्हतं.

Maratha Sardar Revolt Against British

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eSakal

कैद

गंगाधरशास्त्री खून प्रकरणाचा आरोप करत इंग्रजांनी सप्टेंबर 1815 ला त्रिंबकजींला ठाण्याच्या किल्ल्यात कैद केले.

Maratha Sardar Revolt Against British

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eSakal

पलायन

मात्र वर्षभरातच 12 सप्टेंबर 1816 साली त्रिंबकजींने ठाणे तुरुंगातून पलायन केले.

Maratha Sardar Revolt Against British

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eSakal

पहिला उठाव

त्यानंतर त्यांनी खानदेशात सुमारे 8000 भिल्लांना एकत्र घेत इंग्रजांविरुद्ध उठाव केला. यास महाराष्ट्रातील इंग्रजांविरुद्ध पहिला उठाव म्हणून बघितले जाते.

Maratha Sardar Revolt Against British

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eSakal

साथ

अनेक सरदारांनी साथ सोडली, पण त्रिंबकजींनी अखेरपर्यंत पेशव्यांची साथ दिली.

Maratha Sardar Revolt Against British

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eSakal

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Maharashtra's Unique Village

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eSakal

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