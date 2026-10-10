महिलांनी त्रिफळा चूर्ण का खावे?

Aarti Badade
आवळा, हिरडा आणि बेहडा या तीन फळांपासून तयार होणारे त्रिफळा चूर्ण आयुर्वेदात पचनक्रियेसाठी उपयुक्त मानले जाते.
Triphala benefits for women
Sakal
त्रिफळ्यातील रेचक गुणधर्मांमुळे मलविसर्जन सुलभ होण्यास मदत होऊ शकते आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होऊ शकतो.
Triphala benefits for women
Sakal
त्रिफळा चूर्ण वजन कमी करण्यासाठी प्रभावी असल्याचे ठोस वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत, त्यामुळे वजन नियंत्रणासाठी संतुलित आहार आणि नियमित व्यायाम महत्त्वाचा आहे.
Triphala benefits for women
sakal
त्रिफळ्यात अँटिऑक्सिडंट घटक असतात, मात्र मुरुम, सुरकुत्या किंवा केसगळती कमी करण्यासाठी त्याच्या परिणामकारकतेबाबत अधिक संशोधन आवश्यक आहे.
Triphala benefits for women
Sakal
त्रिफळ्यातील वनस्पतिजन्य घटकांमध्ये अँटिऑक्सिडंट गुणधर्म आढळतात, परंतु त्रिफळा सेवनामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते किंवा संसर्ग टळतात, याचे ठोस पुरावे अद्याप मर्यादित आहेत.
Triphala benefits for women
Sakal
त्रिफळा चूर्ण घेण्याचे प्रमाण आणि वेळ व्यक्तीच्या आरोग्यानुसार बदलू शकते, त्यामुळे उत्पादनावरील सूचना पाळून डॉक्टर किंवा पात्र आयुर्वेदतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
Triphala benefits for women
Sakal
त्रिफळ्याच्या अतिसेवनामुळे जुलाब किंवा पोटात अस्वस्थता होऊ शकते, तर गर्भवती, स्तनपान करणाऱ्या महिला आणि नियमित औषधे घेणाऱ्यांनी सेवनापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
Triphala benefits for women
Sakal
eye health
Sakal