पाहा भारतातील पहिल्या बांबू व्हिलेजचे खास फोटो; घरे, शाळा, रस्ते, पूल... सगळे बांबूचेच

Yashwant Kshirsagar
त्रिपुरामध्ये भारत-बांग्लादेश सीमेजवर भारतातील पहिलं बांबू व्हिलेज उभारण्यात आले आहे.
तब्बल ९ एकरावर वसलेल्या या गावांत घरापासून दवाखाना ते रस्त्यापर्यंत सगळं काही बांबूंचे तयार करण्यात आले आहे.
त्रिपुरातील बाशग्राम म्हणजेच बांबूचे गाव तयार करण्यासाठी तब्बल ६० लाखांचा खर्च आला आहे.
बांबू आर्किटेक्ट आणि एक्सपर्ट मन्ना रॉय यांनी हे गाव तयार केले आहे.
हे गाव तयार करण्यामागे येथील संसाधनांचा वापर करुन मेडिकल इको टुरिझमला प्रोत्साह देण्याचा हेतू आहे.
इथे बांबूपासून बनवलेल्या एका पेक्षा एक उत्तम वस्तूही पाहायला मिळतात.
या गावात योग केंद्र, खेळाचे मैदान, पुरेशी झाडे आणि प्राणी असलेले अनेक तलाव, बांबूचे पूल आणि रस्ते, बांबू कॉटेज, विविध पर्यावरणपूरक उपयुक्तता आणि सुविधा देखील उपलब्ध आहेत.
बांबूच्या १४ पेक्षा जास्त प्रजाती तसेच इतर अनेक नैसर्गिक वनस्पती, औषधी वनस्पती, वनस्पती, झुडुपे आणि फुले बाशग्राममध्ये पाहायला मिळतात.
आता पर्यंत या गावाला देशभरातील पर्यावरणवादी आणि परदेशी पर्यटकांसह असंख्य पर्यटकांनी भेटी दिल्या आहेत.
