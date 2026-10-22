मुलं की मुली? खरी मैत्री कोण निभावतं? जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
खऱ्या मैत्रीची व्याख्या केवळ ती व्यक्ती मुलगा आहे की मुलगी, यावरून केली जाऊ शकत नाही.
Who Maintains Friendship
esakal
चांगल्या मैत्रीचा पाया विश्वास, आदर आणि परस्पर समजुतीवर आधारलेला असतो.
Who Maintains Friendship
esakal
एक खरा मित्र कठीण प्रसंगात तुमच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतो.
Who Maintains Friendship
esakal
मैत्रीमध्ये एकमेकांचे म्हणणे ऐकून घेणे आणि एकमेकांना समजून घेणे अत्यंत आवश्यक असते.
Who Maintains Friendship
esakal
मुले आणि मुली दोघेही सखोल आणि दीर्घकाळ टिकणारी मैत्री निर्माण करण्यास सक्षम असतात.
Who Maintains Friendship
esakal
मैत्रीची मजबुती ही त्या व्यक्तीच्या वर्तनावर आणि नात्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनावर अवलंबून असते.
Who Maintains Friendship
esakal
जर मैत्रीमध्ये आदर आणि विश्वासाचा अभाव असेल, तर ते नाते कालांतराने टिकवून ठेवणे कठीण होते.
Who Maintains Friendship
esakal
मैत्री टिकवून ठेवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी वेळ आणि प्रयत्नांची गरज असते.
Who Maintains Friendship
esakal
त्यामुळे, खऱ्या मैत्रीची व्याख्या लिंगावरून नाही, तर परस्पर विश्वास आणि वर्तनावरून केली जाते.
Who Maintains Friendship
esakal
Bath After Eating
esakal