सरडे मारून पुरल्यावर धनप्राप्ती होते का? जाणून घ्या रहस्य

Mansi Khambe
जगात अनेक प्राणी आहेत ज्यांना निसर्गाने आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने बनवले आहे. यामध्ये निसर्गाचे अद्भुत दृश्य म्हणजे सरडा. हा रंग बदलण्याच्या क्षमतेने सगळ्यांनाच आश्चर्यचकित करतो.
Lizard Wealth Myth
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धर्म शास्त्र, ज्योतिष इत्यादींमध्ये काही प्राण्यांना शुभ तर काही जीवांना अशुभ मानले आहे.
Lizard Wealth Myth
ESakal
तुम्ही लहानपणापासून सरडे मारून पुरल्यावर धनप्राप्ती होते, अशी गोष्ट अनेकांकडून ऐकली असेल. मात्र सरडे मारून पुरल्यावर खरंच धन संपत्ती मिळते का? यामागील कारण जाणून घ्या.
Lizard Wealth Myth
ESakal
सरडे मारून किंवा त्याला पुरून ठेवल्याने धनप्राप्ती होते, घरात गुप्त धन सापडते किंवा आर्थिक संकट दूर होते, असा समज काही ठिकाणी प्रचलित आहे. मात्र यावर कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही.
Lizard Wealth Myth
ESakal
सरड्याचा मृतदेह जमिनीत पुरल्याने पैसे, सोने किंवा संपत्ती मिळते, अशा प्रकारच्या कथा अनेकदा अंधश्रद्धा, लोककथा आणि गुप्त धनाच्या अफवा यामधून पसरतात.
Lizard Wealth Myth
ESakal
सरडे हे पर्यावरणातील उपयुक्त जीव आहेत. ते डास, माशा आणि इतर लहान कीटक खाऊन परिसंस्थेचा समतोल राखण्यास मदत करतात. त्यामुळे धनप्राप्तीसाठी प्राण्याला मारणे हा क्रूर प्रकार आहे.
Lizard Wealth Myth
ESakal
कोणत्याही वन्यजीवाला विनाकारण मारणे हा वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरू शकतो.
Lizard Wealth Myth
ESakal
खरे “रहस्य” एवढेच आहे की धनप्राप्ती आणि सरडे पुरण्याचा कोणताही संबंध नाही. आर्थिक अडचणींवर उपाय म्हणून मेहनत, योग्य आर्थिक नियोजन आणि कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणेच योग्य आहे.
Lizard Wealth Myth
ESakal
वरील माहिती वाचकांना केवळ माहितीच्या आधारावर देण्यात आली आहे. 'सकाळ' अशा गोष्टींची पुष्टी करत नाही.
Lizard Wealth Myth
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'Only' written after amount on cheque
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