सफरचंद खाण्यापूर्वी ‘या’ सोप्या पद्धतीने काढा मेणाची लेयर

पुजा बोनकिले
निरोगी आरोग्यासाठी सफरचंद खाणे चांगले असते.
सफरचंदमध्ये असलेले पौष्टिक घटक अनेक आजार दूर ठेवतात.
एका भांड्यात गरम पाणी भरा आणि त्यात एक चमचा बेकिंग सोडा घाला. सफरचंद 10-15 मिनिटे भिजवा, नंतर वाहत्या पाण्याखाली हलक्या हाताने घासून घ्या. यामुळे मेण आणि कीटकनाशकांचे अवशेष दोन्ही निघून जातात.
एका वाटी पाण्यात एक ते दोन चमचे व्हिनेगर मिसळा. सफरचंद स्वच्छ धुण्यापूर्वी सुमारे 15 मिनिटे भिजवू द्या. हे बॅक्टेरिया मारण्यास आणि मेण विरघळण्यास मदत करते.
कोमट पाण्यात एक चमचा मीठ घाला आणि सफरचंद 10 मिनिटे भिजवा. नंतर उरलेले मेण किंवा रसायने काढून टाकण्यासाठी ताज्या पाण्याखाली धुवा.
एका स्प्रे बाटलीत लिंबाचा रस, पाणी आणि बेकिंग सोडा एकत्र करा. हे मिश्रण सफरचंदांवर शिंपडा, थोडा वेळाने धुवा.
सफरचंद ५-१० सेकंदांसाठी कोमट पाण्यात बुडवा, कापडाने पुसून टाका आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. थोड्या उष्णतेमुळे मेण वितळते.
सफरचंदांना वाहत्या नळाच्या पाण्याखाली धरा आणि मऊ ब्रशने २०-३० सेकंद हलके घासून घ्या.
health effects of sitting for long hours daily
Sakal