यंदाच्या दिवाळीत नेहमीच्या करंज्या विसरा! हे हटके प्रकार एकदा ट्राय करून पाहाच

Mansi Khambe
दिवाळी म्हटलं की फराळाच्या ताटात लाडू, चकली, चिवडा, शंकरपाळ्यांसोबत करंजीलाही विशेष स्थान असतं.
Different Types of Karanji
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खुसखुशीत बाहेरचं आवरण आणि आत भरलेलं गोडसर सारण यामुळे करंजी हा दिवाळीच्या फराळातील आवडीचा पदार्थ मानला जातो.
Different Types of Karanji
ESakal
पारंपरिक खोबऱ्याच्या करंजीपासून ते मावा, रवा, सुकामेवा आणि चॉकलेटच्या करंजीपर्यंत अनेक प्रकार आज बनवले जातात.
Different Types of Karanji
ESakal
त्यामुळे यंदाच्या दिवाळीत फराळाला खास रंगत आणायची असेल, तर करंजीचे हे वेगवेगळे प्रकार नक्की जाणून घ्या.
Different Types of Karanji
ESakal
उकडलेल्या बटाट्याचा कीस, बारीक चिरलेला कांदा, शिमला मिरची, हिरव्या मिरच्या, आलं-लसूण पेस्ट, लालतिखट आणि बेसन हे साहित्य वापरून त्याचं सारण करून करंजी तयार करू शकता.
Different Types of Karanji
ESakal
कॅबेज करंजी ही चहाच्या वेळेसाठी किंवा सणासुदीला काहीतरी वेगळे आणि चटपटीत खाण्यासाठी एक उत्तम आणि कुरकुरीत पदार्थ आहे. पारंपरिक गोड करंजीपेक्षा ही वेगळी, मटार किंवा बटाट्याच्या समोश्यासारखी तिखट-चवदार लागते.
Different Types of Karanji
ESakal
शेंगदाणा करंजी ही महाराष्ट्रीयन पद्धतीची एक अतिशय खमंग आणि खुसखुशीत गोड डिश आहे, जी प्रामुख्याने दिवाळीच्या फराळात बनवली जाते.
Different Types of Karanji
ESakal
पनीर करंजी हा पनीर आणि सुक्या मेव्याचे सारण भरून बनवलेला एक स्वादिष्ट आणि कुरकुरीत गोड पदार्थ किंवा नाश्ता आहे.
Different Types of Karanji
ESakal
दिवाळीच्या फराळातील किंवा खास सणावाराला बनवली जाणारी एक अतिशय आकर्षक, खुसखुशीत आणि भरपूर लेअर्स असणारी करंजी आहे. नेहमीच्या चंद्रकोरीच्या आकारापेक्षा वेगळी, ही करंजी चक्र किंवा 'व्हील' सारखी दिसते.
Different Types of Karanji
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Full Moon and Wildlife
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