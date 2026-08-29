चेहऱ्यावर हवा ग्लो? घरच्या घरी बनवा हा फेस मास्क

Aarti Badade

घरगुती फेस मास्क!

चिया सीड्स, कोरफड, हळद आणि दही यांचा फेस मास्क सध्या चर्चेत आहे.
या चार नैसर्गिक घटकांच्या मिश्रणामुळे त्वचेला हायड्रेशन आणि ताजेपणा मिळण्यास मदत होऊ शकते.

skin face mask 

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Sakal

चिया सीड्स त्वचेसाठी फायदेशीर

चिया सीड्समध्ये ओमेगा-3, अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि प्रथिने असतात.
यामुळे त्वचेतील ओलावा टिकवण्यास आणि त्वचा मऊ ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

skin face mask 

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Sakal

कोरफड देतो थंडावा

कोरफड जेल त्वचेला थंडावा आणि हायड्रेशन देण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.
त्वचेवरील कोरडेपणा, लालसरपणा किंवा उन्हामुळे आलेली जळजळ कमी करण्यास ते मदत करू शकते.

skin face mask 

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Sakal

हळदीचा नैसर्गिक वापर

हळदीमध्ये अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म आढळतात.
फेस मास्कमध्ये हळद वापरल्याने त्वचा अधिक स्वच्छ आणि तजेलदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.

skin face mask 

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Sakal

दही त्वचेला देईल मऊपणा

दह्यामध्ये लॅक्टिक अॅसिड असते, जे त्वचेवरील मृत पेशी दूर करण्यास मदत करू शकते.
यामुळे त्वचा अधिक मऊ, स्वच्छ आणि फ्रेश दिसू शकते.

skin face mask 

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Sakal

चारही घटकांचा एकत्रित फेस मास्क

चिया सीड्स, कोरफड, हळद आणि दही एकत्र केल्यास त्वचेला हायड्रेशन आणि ताजेपणा मिळू शकतो. नैसर्गिक ग्लोसाठी हा सोपा घरगुती उपाय अनेकांना आकर्षित करत आहे.

skin face mask 

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Sakal

फेस मास्क कसा तयार कराल?

चिया सीड्स काही वेळ पाण्यात भिजवून जेलसारखे करून घ्या.
त्यात कोरफड जेल, थोडी हळद आणि दही मिसळून एकसारखे मिश्रण तयार करा.

skin face mask 

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Sakal

चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी हे लक्षात ठेवा

मिश्रण चेहऱ्यावर लावण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करणे योग्य ठरेल.
खाज, जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवल्यास वापर टाळा.

skin face mask 

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Sakal

नैसर्गिक स्किनकेअर, पण काळजीपूर्वक!

घरगुती घटक त्वचेला ताजेपणा देऊ शकतात; मात्र प्रत्येकाची त्वचा वेगळी असते.
संतुलित आहार, पुरेसे पाणी आणि योग्य झोपही त्वचेच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाची आहे.

skin face mask 

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Sakal

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monsoons tomato

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Sakal

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