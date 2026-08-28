पावसाळ्यात टोमॅटो वापरताय? आधी ‘या’ गोष्टी नक्की तपासा!

Aarti Badade

पावसाळ्यात टोमॅटो

रोजच्या आहारातील महत्त्वाचा पदार्थ आहे. मात्र पावसाळ्यात टोमॅटोमध्ये अळी किंवा कीटकांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता वाढू शकते. त्यामुळे वापरण्यापूर्वी टोमॅटोची नीट तपासणी करा.

monsoons tomato

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Sakal

पावसाळ्यात अळीचा धोका का वाढतो?

पावसाळ्यातील जास्त आर्द्रता कीटक आणि अळ्यांच्या वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करू शकते. त्यामुळे टोमॅटो खरेदी करताना आणि वापरताना अधिक काळजी घेणे गरजेचे आहे.

monsoons tomato

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Sakal

टोमॅटोमध्ये अळी कशी शिरते?

टोमॅटोच्या झाडावर कीटक अंडी घालू शकतात. अंडी उबल्यानंतर अळ्या टोमॅटोच्या आत शिरून फळाचे अंतर्गत नुकसान आणि कुजण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतात.

monsoons tomato

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Sakal

असा टोमॅटो खाल्ल्यास काय होऊ शकतं?

अळी लागलेला किंवा खराब झालेला टोमॅटो खाल्ल्यास पचनाशी संबंधित त्रास किंवा अन्नजन्य संसर्गाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

monsoons tomato

टोमॅटोवर

टोमॅटोवर लहान छिद्रं, गडद डाग, मऊ किंवा कुजलेला भाग दिसतोय का ते तपासा. टोमॅटो असामान्य दिसत असल्यास तो वापरण्याऐवजी बाजूला काढा.

monsoons tomato

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Sakal

चिरताना पुन्हा एकदा तपासा!

फक्त टोमॅटो धुणे पुरेसे नाही. चिरताना त्याचा आतील भागही नीट पाहा. अळी, छिद्र किंवा खराब झालेला भाग दिसल्यास तो टोमॅटो वापरू नका.

monsoons tomato

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Sakal

स्वच्छ धुवा आणि योग्य पद्धतीने वापरा

टोमॅटो वापरण्यापूर्वी वाहत्या पाण्याखाली व्यवस्थित धुवा. शक्य असल्यास साल काढणे किंवा शिजवणे यामुळे बाहेरील दूषितपणा कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

monsoons tomato

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Sakal

टोमॅटो कुठून खरेदी करता हेही महत्त्वाचं!

टोमॅटो विश्वासार्ह विक्रेत्याकडूनच खरेदी करा. योग्य पद्धतीने साठवलेले आणि ताजे टोमॅटो निवडल्यास खराब होण्याचा आणि कीटकांचा धोका कमी करण्यास मदत होते.

monsoons tomato

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Sakal

काळजी नक्की घ्या!

टोमॅटो आहारातून पूर्णपणे काढून टाकण्याची गरज नाही. फक्त खरेदीपासून चिरण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर त्याची नीट तपासणी, स्वच्छता आणि योग्य साठवणूक करा.

monsoons tomato

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Sakal

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Sakal

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