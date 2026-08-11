पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ 2 बिया ठरू शकतात फायदेशीर!

Aarti Badade

वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताय?

आहारात भोपळ्याच्या बिया आणि चिया बियांचा योग्य प्रमाणात समावेश केल्यास वजन नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.

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Sakal

भोपळ्याच्या बिया का खाव्यात?

भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, फायबर, झिंक आणि लोह यांसारखे पोषक घटक असतात. त्यातील फायबरमुळे पोट अधिक वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते.

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Sakal

चिया बियांचे फायदे

चिया बिया फायबर, प्रथिने, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचा चांगला स्रोत आहेत. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून उपयोगी ठरू शकतात.

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Sakal

वजन नियंत्रणात कशी मदत?

या दोन्ही बियांमध्ये फायबर आणि प्रथिने मुबलक प्रमाणात असतात. फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे राहते, तर प्रथिने शरीराला आवश्यक पोषण देण्यास मदत करतात.

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Sakal

पचनक्रियेसाठीही फायदेशीर

योग्य प्रमाणात बियांचा आहारात समावेश केल्यास पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

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Sakal

आहारात कशा समाविष्ट कराल?

भोपळ्याच्या बिया हलक्या भाजून स्नॅक म्हणून खाऊ शकता.चिया बिया पाण्यात भिजवून किंवा ओट्स, स्मूदी आणि फळांसोबत घेता येतात.

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Sakal

प्रमाण महत्त्वाचे!

बिया आरोग्यदायी असल्या तरी त्यांचा अतिरेक टाळा. वजन कमी करण्यासाठी फक्त बियांवर अवलंबून न राहता संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप यांनाही महत्त्व द्या.

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Sakal

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Dal or Rice

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Sakal

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