पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी ‘या’ 2 बिया ठरू शकतात फायदेशीर!

Aarti Badade
आहारात भोपळ्याच्या बिया आणि चिया बियांचा योग्य प्रमाणात समावेश केल्यास वजन नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.
weight loss seeds
Sakal
भोपळ्याच्या बियांमध्ये प्रथिने, फायबर, झिंक आणि लोह यांसारखे पोषक घटक असतात. त्यातील फायबरमुळे पोट अधिक वेळ भरल्यासारखे वाटू शकते.
weight loss seeds
Sakal
चिया बिया फायबर, प्रथिने, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्स, कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचा चांगला स्रोत आहेत. त्यामुळे संतुलित आहाराचा भाग म्हणून उपयोगी ठरू शकतात.
weight loss seeds
Sakal
या दोन्ही बियांमध्ये फायबर आणि प्रथिने मुबलक प्रमाणात असतात. फायबरमुळे पोट भरल्यासारखे राहते, तर प्रथिने शरीराला आवश्यक पोषण देण्यास मदत करतात.
weight loss seeds
Sakal
योग्य प्रमाणात बियांचा आहारात समावेश केल्यास पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
weight loss seeds
Sakal
भोपळ्याच्या बिया हलक्या भाजून स्नॅक म्हणून खाऊ शकता.चिया बिया पाण्यात भिजवून किंवा ओट्स, स्मूदी आणि फळांसोबत घेता येतात.
weight loss seeds
Sakal
बिया आरोग्यदायी असल्या तरी त्यांचा अतिरेक टाळा. वजन कमी करण्यासाठी फक्त बियांवर अवलंबून न राहता संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप यांनाही महत्त्व द्या.
weight loss seeds
Sakal
Dal or Rice
Sakal