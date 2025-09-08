पांढराशुभ्र चंद्र जेव्हा लाल होतो; पाहा 'ब्लड मून'चे फोटो

Shubham Banubakode
2025 चे शेवटचे पूर्ण चंद्रग्रहण संपले आहे. भारतीय वेळेनुसार, हे ग्रहण रात्री 9:58 ते पहाटे 1:26 पर्यंत होते. चंद्रमा आता सूर्याच्या सावलीतून पूर्णपणे बाहेर आला आहे. हे ग्रहण कुंभ राशी आणि पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रात झाले.
भारतात पूर्ण चंद्रग्रहण पाहण्याची ही घटना खूपच दुर्मिळ होती. यापूर्वी असे ग्रहण 2018 मध्ये दिसले होते. आता पुढील पूर्ण चंद्रग्रहण 31 डिसेंबर 2028 रोजी दिसेल.
देशभरात चंद्रग्रहणादरम्यान ‘ब्लड मून’ दिसले. दिल्ली, केरळ, कोलकाता, जयपूर, रांची आणि गुवाहाटी येथे चंद्रमा लाल रंगात दिसला. पृथ्वीच्या सावलीमुळे सूर्यप्रकाशातील लाल किरणे चंद्रमापर्यंत पोहोचतात, ज्यामुळे हा रंग दिसतो.
या चंद्रग्रहणादरम्यान 122 वर्षांनंतर पितृपक्षाचा महासंयोग घडला. ग्रहणाच्या मोक्ष काळात (पहाटे 2:24) दान करणे शुभ मानले जाते. तांदूळ, दूध, साखर, तूप, वस्त्र दान करण्याची प्रथा आहे.
खगोलशास्त्रज्ञांच्या मते, चंद्रग्रहण नुसत्या डोळ्यांनी पाहणे सुरक्षित आहे. यासाठी संरक्षक चष्म्याची गरज नाही. मात्र, ग्रहणादरम्यान तेजस्वी प्रकाश पाहणे टाळावे.
दिल्ली-एनसीआर, नोएडा, जयपूर, गुवाहाटी, रांची आणि तिरुवनंतपुरम येथून चंद्रग्रहणाच्या सुंदर छायाचित्रे समोर आली आहेत. प्रत्येक ठिकाणी चंद्राचा लाल रंग पाहण्याचा अनुभव अविस्मरणीय होता.
