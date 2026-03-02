हिंदूंसाठी पवित्र तुळशीची सर्वात जास्त खरेदी का करतात 'हे' ५ मुस्लिम देश ?

Yashwant Kshirsagar
हिंदू धर्मात तुळशीला प्रामुख्याने पावित्र्य आहे, परंतु तिचे आयुर्वेदिक आणि औषधी मूल्य जगभरात लोकप्रिय आहे.
मुस्लिम देशांमध्ये, आयुर्वेदिक औषध, पारंपारिक औषधे आणि हर्बल उत्पादनांसाठी तुळशीला सर्वाधिक मागणी आहे.
सौदी अरेबियामध्ये आयुर्वेदिक औषधे आणि पारंपारिक उपचारांमध्ये तुळशीचा वापर केला जातो, ज्यामुळे तेथे तुळशीचा वापर जास्त होतो.
भारतीय आणि दक्षिण आशियाई स्थलांतरितांची संख्या जास्त असल्याने येथे तुळशीचा वापर जास्त आहे. हा देश तुळशीचा १.८% आयात देखील करतो.
जगातील सर्वात मोठी मुस्लिम लोकसंख्या असलेला देश इंडोनेशिया पारंपारिक जामू (औषधी-आधारित सिरप) मध्ये तुळशीचा वापर करतो.
पारंपारिक युनानी आणि इस्लामिक औषधांचा इराणमध्ये लक्षणीय प्रभाव आहे. पोटाच्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी तुळशीचा वापर 'अरक-ए-रयाहिन' नावाच्या हर्बल अर्कामध्ये केला जातो.
मलेशियामध्ये तुळशी एक हर्बल चहा आणि औषध म्हणून लोकप्रिय आहे. येथील पारंपारिक औषध केंद्रांमध्ये, आरोग्य सुधारण्यासाठी हर्बल मिश्रणात तुळशीचा समावेश केला जातो.
