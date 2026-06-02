तुळशीची माळ गळ्यात घातल्याने शरीरात नेमके काय बदल होतात?

Varsha Balhe
हिंदू धर्मात तुळशीला माता लक्ष्मीचे स्वरूप मानले जाते.
How Tulsi Mala Enhances Mental Peace
esakal
तुळशीची माळ धारण केल्याने भगवान विष्णूंची कृपा मिळते अशी श्रद्धा आहे.
तुळशीची माळ मन, आत्मा आणि विचार शुद्ध ठेवण्यास मदत करते असे मानले जाते.
वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून तुळस ताण आणि चिंता कमी करण्यास उपयुक्त मानली जाते.
तुळशीच्या लाकडातील नैसर्गिक गुणधर्म मन शांत आणि एकाग्र ठेवण्यास मदत करतात असे मानले जाते.
तुळशीची माळ ही केवळ धार्मिक प्रतीक नसून आध्यात्मिक आणि आरोग्यदायी महत्त्वही जपते.
म्हणूनच तुळशीची माळ म्हणजे श्रद्धा, सकारात्मकता आणि आरोग्याचा सुंदर संगम!
