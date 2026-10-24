मुख्य द्वारावर तुळस कोणत्या दिशेला ठेवावी? वास्तुशास्त्रानुसार योग्य दिशा जाणून घ्या

Varsha Balhe
वास्तुशास्त्रानुसार घराच्या मुख्य द्वाराजवळ तुळस ठेवताना योग्य दिशेला महत्त्व दिलं जातं. उत्तर, पूर्व आणि ईशान्य दिशा शुभ मानल्या जातात.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार उत्तर दिशेला तुळशीचं रोप ठेवणं शुभ मानलं जातं.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
घराच्या पूर्व दिशेला तुळस ठेवल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा येते, अशी मान्यता आहे.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
ईशान्य दिशा तुळशीसाठी योग्य मानली जाते. त्यामुळे या दिशेला तुळशीचं रोप ठेवण्याचा सल्ला दिला जातो.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार दक्षिण दिशेला तुळस ठेवणं टाळावं.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
मुख्य दरवाजाजवळ तुळस ठेवताना तिला पुरेसा सूर्यप्रकाश मिळेल आणि रोपाची काळजी घेता येईल, याचीही काळजी घ्यावी.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
तुळशीसाठी मातीची कुंडी वापरणं योग्य मानलं जातं. कुंडी स्वच्छ आणि रोपाच्या वाढीसाठी पुरेशी मोठी असावी.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
वास्तुशास्त्रानुसार उत्तर, पूर्व किंवा ईशान्य दिशेला तुळस ठेवणं शुभ मानलं जातं. मात्र, रोपाची योग्य वाढ होण्यासाठी सूर्यप्रकाश आणि पाण्याचीही काळजी घ्यावी.
VASTU TIPS FOR TULSI PLANT
esakal
CHEETAH VS LEOPARD CUBS
esakal