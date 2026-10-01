घरात अंडी आहेत? मग तुर्कीश मेनेमेन नक्की ट्राय करा, पहा रेसिपी

Apurva Kulkarni
अंड्याचे वेगवेगळे पदार्थ खाण्याची सगळ्यांची इच्छा होते. तर मग एकदा तुर्कीश अंड्याचं मेनेमेन नक्की ट्राय करा.
EASY EGG RECIPE,
esakal
अंडी, टोमॅटो, हिरवी मिरची, शिमला मिरची, कांदा, लसून , बटर, मसाला, काळी मिरी पावड, लाल तिखट, मीठ आणि कोथिंबीर
EGG AND TOMATO RECIPE
esakal
सुरुवातीला एका पॅनमध्ये बटर टाकून ते गरम होऊ द्या.
TOMATO EGG RECIPE,
esakal
त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला कांदा लाल होऊपर्यंत परतून घ्या. त्यात लसून, हिरवी मिरची टाकून २ मिनिटे परता.
EASY BREAKFAST RECIPE
esakal
त्यानंतर त्यात बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून रस सुटेपर्यंत मध्यम आचेवर शिजवून घ्या.
HEALTHY EGG RECIPE
esakal
त्यानंतर त्यात मीठ, काळी मीर पावडर, लाल तिखट घालून संपूर्ण मिक्स करा.
SPICY EGG RECIPE
esakal
त्यानंतर त्यात अंडी फोडून टाकून मंद आचेवून शिजवून घ्या.
EGG RECIPES AT HOME
esakal
अंड्यातील पिवळा बलक आणि टोमॅटोचं मिश्रण एकत्र करून शिजवून घ्या.
BREAKFAST RECIPES
esakal
अंड वेवस्थित शिजलं की, वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून ब्रेड किंवा पावासोबत खा. तयार आहे तुर्की मेनेमेन
QUICK BREAKFAST RECIPE
esakal
SPICY EGG RECIPE
esakal