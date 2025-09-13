Cancer Symptoms : सावधान! कर्करोग टाळण्यासाठी 'या' 5 महत्त्वाच्या चाचण्या करा, अन्यथा जीव गमवावा लागू शकतो

CA-125 चाचणी

ही चाचणी गर्भाशयाच्या कर्करोगासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. भविष्यात तुम्हाला गर्भाशयाच्या कर्करोगाचा धोका आहे का हे ओळखण्यासाठी देखील ही चाचणी उपयोगी ठरते.

CEA (Carcinoembryonic Antigen)

शरीरात कर्करोग वाढल्यास हा मार्कर देखील वाढतो. त्यामुळे विविध प्रकारच्या कर्करोगाचे निदान करण्यासाठी CEA चाचणी केली जाते.

CA-15.3 चाचणी

ही चाचणी स्तनाच्या कर्करोगासाठी केली जाते. जर स्तनात गाठ किंवा कडकपणा जाणवत असेल तर ही चाचणी नक्की करून घ्यावी.

CA-72.4 चाचणी

ही चाचणी पोटाचा कर्करोग किंवा कोलन कर्करोग ओळखण्यासाठी केली जाते. वारंवार पोटदुखी, पचनाचे विकार किंवा आतड्यांचा त्रास होत असल्यास ही चाचणी उपयुक्त ठरते.

CA-19.9 चाचणी

ही चाचणी स्वादुपिंडाच्या (Pancreas) कर्करोगासाठी महत्त्वाची आहे. वर्षातून किमान एकदा ही चाचणी करून घेतल्यास कर्करोगाचा धोका कमी करण्यास मदत मिळते.

योग्य वेळी उपचार सुरू करा

नियमित तपासण्या केल्याने कर्करोगाचे लक्षणे सुरुवातीच्या टप्प्यात लक्षात येऊ शकतात आणि योग्य वेळी उपचार सुरू करता येतात.

