भारताचं शेवटचं गाव पाहिलंत का? जिथे एका कुटुंबाचे अर्धे सदस्य भारतात तर अर्धे पाकिस्तानात राहतात!

Varsha Balhe

तुरतुक गाव

लडाखमधील ‘तुरतुक’ गाव1971 पूर्वी होतं पाकिस्तानचा भाग.

टुरिस्ट

युद्धानंतर भारतीय सैन्याने घेतला ताबा आज हे गाव भारतातील लोकप्रिय टुरिस्ट स्पॉट बनलंय.

भाषा

आजही इथले लोक बोलतात ‘बाल्टी’ भाषा इथली संस्कृती खूप वेगळी आणि खास आहे.

India Last Villageपर्यटक

खुबानीच्या बागांसाठी तुरतुक खूप प्रसिद्ध निसर्गसौंदर्य पाहून पर्यटक होतात मंत्रमुग्ध.

हेरिटेज

इथे पाहायला मिळतात16व्या शतकातील मशिद, पोलो ग्राउंड आणि बाल्टी हेरिटेज म्युझियम.

इनर लाईन परमिट

तुरतुकला जाण्यासाठी लागतो इनर लाईन परमिट हा परमिट लेहमधून मिळतो.

स्वस्त

होमस्टेपासून गेस्ट हाऊसपर्यंत पर्यटकांसाठी स्वस्त आणि सुंदर राहण्याची सोय.

अनुभव

भारताच्या शेवटच्या गावाचा हा अनोखा अनुभव एकदा तरी नक्की घ्या.

