ट्विन कॅपिटल! 'या' शहरात प्रत्येक घरात जन्माला येतात जुळी मुलं

Shubham Banubakode

अनोखं शहर

जगभरातील अनेक शहरं ही विविध कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. पण एक शहर असं आहे, जे खास ‘जुळ्या मुलां’साठी ओळखलं जातं.

Twin Capital of the World Igbo-Ora

जुळ्या मुलांचा जन्म

या शहरात प्रत्येक घरात जुळी मुल जन्माला येतात. त्यामुळेच या शहराला ‘Twin Capital of the World’ म्हटलं जातं.

कुठे आहे हे शहर?

या शहराचं नाव Igbo-Ora असून ते नायजेरियात आहे.

आकडे थक्क करणारे

इथे प्रत्येक 1000 मुलांमागे तब्बल 158 जुळी मुलं जन्माला येतात. हे प्रमाण जगभरात सर्वाधिक आहे.

प्रत्येक घरात जुळी मुलं

Igbo-Ora शहरात प्रत्येक घरात जुळी मुलं दिसतात. त्यामुळे हे शहर खास ठरतं.

खास उत्सव

इथे दरवर्षी ‘Twins Festival’ साजरा केला जातो, जिथे जुळ्या मुलांचा आनंद साजरा केला जातो.

इतर देशांमध्ये काय स्थिती?

अमेरिकेत 1000 मुलांमागे 33 जुळी, तर युरोपमध्ये सुमारे 16 जुळी मुलं जन्माला येतात.

भारतातही आहे असं गाव

भारतामध्येही Kodinhi हे गाव जुळ्या मुलांसाठी प्रसिद्ध आहे. इथे 1000 मुलांमागे सुमारे 45 जुळी मुलं जन्माला येतात.

