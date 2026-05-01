ट्विन कॅपिटल! 'या' शहरात प्रत्येक घरात जन्माला येतात जुळी मुलं

Shubham Banubakode
जगभरातील अनेक शहरं ही विविध कारणांसाठी प्रसिद्ध आहे. पण एक शहर असं आहे, जे खास ‘जुळ्या मुलां’साठी ओळखलं जातं.
Twin Capital of the World Igbo-Ora
या शहरात प्रत्येक घरात जुळी मुल जन्माला येतात. त्यामुळेच या शहराला ‘Twin Capital of the World’ म्हटलं जातं.
या शहराचं नाव Igbo-Ora असून ते नायजेरियात आहे.
इथे प्रत्येक 1000 मुलांमागे तब्बल 158 जुळी मुलं जन्माला येतात. हे प्रमाण जगभरात सर्वाधिक आहे.
Igbo-Ora शहरात प्रत्येक घरात जुळी मुलं दिसतात. त्यामुळे हे शहर खास ठरतं.
इथे दरवर्षी ‘Twins Festival’ साजरा केला जातो, जिथे जुळ्या मुलांचा आनंद साजरा केला जातो.
अमेरिकेत 1000 मुलांमागे 33 जुळी, तर युरोपमध्ये सुमारे 16 जुळी मुलं जन्माला येतात.
भारतामध्येही Kodinhi हे गाव जुळ्या मुलांसाठी प्रसिद्ध आहे. इथे 1000 मुलांमागे सुमारे 45 जुळी मुलं जन्माला येतात.
