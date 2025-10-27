हा पूर्ण आठवडा 'या' 2 राशींसाठी त्रासदायक अन् 'या' 3 राशींसाठी लाभदायक

Saisimran Ghashi
आजपासून नव्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे
horoscope today
esakal
हा आठवडा काही राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक तर काही लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे
marathi horoscope lucky zodiac signs
esakal
चला तर मग जाणून घ्या या राशी कोणत्या आहेत
marathi horoscope unlucky zodiac signs
esakal
मिथुन राशीच्या लोकांना या आठवड्यात वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल
mithun rashi horoscope today
esakal
या राशीच्या लोकांसाठी आठवडा त्रासदायक असेल
vrushabh rashi horoscope astrology prediction
esakal
मेष राशीसाठी हा पूर्ण आठवडा चांगला आहे
mesh rashi horoscope astrology prediction
esakal
या राशीच्या लोकांसाठी फायदेच फायदे आहेत
kark rashi horoscope astrology prediction
esakal
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा यशाचा आणि फायद्याचा आहे
meen rashi horoscope astrology prediction
esakal
ही केवळ सामान्य माहिती असून जोतिषशास्त्रावर आधारित आहे
Disclaimer
esakal
pandharpur 125 years ago photos rare images
esakal