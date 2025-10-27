हा पूर्ण आठवडा 'या' 2 राशींसाठी त्रासदायक अन् 'या' 3 राशींसाठी लाभदायक

Saisimran Ghashi

नव्या आठवड्याला सुरुवात

आजपासून नव्या आठवड्याला सुरुवात झाली आहे

त्रासदायक आणि लाभदायक राशी

हा आठवडा काही राशीच्या लोकांसाठी त्रासदायक तर काही लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे

कोणत्या राशी

चला तर मग जाणून घ्या या राशी कोणत्या आहेत

मिथुन

मिथुन राशीच्या लोकांना या आठवड्यात वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल

वृषभ

या राशीच्या लोकांसाठी आठवडा त्रासदायक असेल

मेष

मेष राशीसाठी हा पूर्ण आठवडा चांगला आहे

कर्क

या राशीच्या लोकांसाठी फायदेच फायदे आहेत

मीन

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा यशाचा आणि फायद्याचा आहे

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती असून जोतिषशास्त्रावर आधारित आहे

