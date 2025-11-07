भौगोलिक आश्चर्य! दोन समुद्र, एक दृश्य! भारतातील हे ठिकाण पाहिलंय का तुम्ही?

Aarti Badade

भारताची किनारपट्टी

भारताच्या पूर्वेस बंगालचा उपसागर आणि पश्चिमेस अरबी समुद्र आहे. अनेक राज्यांना लांब किनारपट्टी लाभली आहे, पण दोन्ही समुद्र असतील, असं एकच ठिकाण आहे.

पुद्दुचेरीची ओळख

तो केंद्रशासित प्रदेश म्हणजे पुद्दुचेरी (Puducherry), जो पूर्वी पाँडिचेरी म्हणून ओळखला जात होता. त्याला दोन-दोन समुद्रकिनारे लाभले आहेत.

अद्वितीय भौगोलिक स्थिती

पुद्दुचेरीची भौगोलिक स्थिती खरोखरच अद्वितीय आहे. त्याचे चार स्वतंत्र जिल्हे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये विखुरलेले आहेत.

दोन समुद्रांची किनारपट्टी

या विभाजनामुळेच पुद्दुचेरीला पूर्व (बंगालचा उपसागर) आणि पश्चिम (अरबी समुद्र) दोन्ही समुद्रांवर किनारपट्टी मिळाली आहे.

बंगालच्या उपसागरावरील जिल्हे

पुद्दुचेरी, कराईकल आणि यानम हे जिल्हे बंगालच्या उपसागराच्या (Bay of Bengal) काठावर आहेत. येथे फ्रेंचकालीन वास्तुकला आणि सुवर्ण किनारे प्रसिद्ध आहेत.

अरबी समुद्रावरील जिल्हा

चौथा जिल्हा माहे (Mahe) हा केरळ राज्यात अरबी समुद्राच्या (Arabian Sea) काठावर वसलेला आहे. माहे शांत किनारे आणि हिरवळीसाठी ओळखला जातो.

पर्यटकांचे आकर्षण

प्रोमेनेड बीच (बंगालचा उपसागर) आणि माहेचे शांत किनारे (अरबी समुद्र)—या दुहेरी किनारपट्टीच्या अनुभवाने पुद्दुचेरी पर्यटकांना मोठे आकर्षण ठरते.

