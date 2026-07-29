पुरातून गाडी चालवताना एक चूक पडेल महागात; इन्शुरन्स क्लेम बुडू शकतो

Shubham Banubakode

गाडी सुरु करु नका

पूराच्या किंवा साचलेल्या पाण्यात वाहन अडकलं असेल आणि इंजिनमध्ये पाणी शिरलं असेल, तर कोणत्याही परिस्थितीत वाहन सुरू करण्याचा प्रयत्न करू नका.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

हायड्रोस्टॅटिक लॉक

पाणी शिरलेल्या इंजिनला स्टार्ट केल्यास ‘हायड्रोस्टॅटिक लॉक’ होण्याचा धोका वाढतो आणि इंजिनच्या आतील महत्त्वाचे भाग गंभीरपणे खराब होऊ शकतात.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

निष्काळजीपणाची कृती

इंजिनमध्ये पाणी असतानाही चावी फिरवणे किंवा सेल्फ मारणे ही निष्काळजीपणाची कृती मानली जाऊ शकते आणि त्याचा फटका इन्शुरन्स क्लेम करताना बसू शकतो.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

इन्शुरन्स क्लेम

विमा कंपन्या पुरामुळे झालेले नैसर्गिक नुकसान स्वीकारतात. मात्र वाहन सुरू करून नुकसान वाढवल्यास इन्शुरन्स क्लेम नाकारला जाऊ शकतो.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

अशावेळी काय करावं?

अशा वेळी वाहन सुरू करण्याऐवजी ते ढकलून सुरक्षित ठिकाणी न्यावे किंवा टोईंग व्हॅनच्या मदतीने बाहेर काढावे.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

कंपनी सांगणं महत्त्वाचं

वाहन सुरक्षित ठिकाणी पोहोचताच घटनेची माहिती तातडीने विमा कंपनी आणि अधिकृत गॅरेजला देणे महत्त्वाचे ठरते.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

नुकसान भरपाई

वाहनाला ‘इंजिन प्रोटेक्शन ॲड-ऑन’ कव्हर असेल, तर इंजिनच्या नुकसानीसाठी खर्च मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

चुकी पडेल महागात

पावसाळ्यात थोडी घाई किंवा एक चुकीचा निर्णय महागात पडू शकतो. त्यामुळे पाणी शिरल्याचा संशय असेल, तर वाहन सुरू करणे टाळा.

Two-Wheeler Insurance Claim

|

esakal

अननसमध्ये खाण्याचे ८ फायदे

-benefits-of-eating-pineapple-daily

|

esakal

हेही वाचा -