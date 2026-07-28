अननसमध्ये खाण्याचे ८ फायदे

Shubham Banubakode

रोगप्रतिकारशक्ती वाढवतो

अननसमध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन C असतं. त्यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत राहते आणि संसर्गाचा धोका कमी होतो.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

पचनासाठी वरदान

अननसमधील ब्रोमेलेन हे नैसर्गिक एन्झाइम अन्नातील प्रथिने पचवायला मदत करतं. त्यामुळे अपचन, गॅस आणि पोट फुगण्याचा त्रास कमी होऊ शकतो.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

वेदना कमी करण्यास मदत

सांधेदुखी किंवा व्यायामानंतर होणाऱ्या स्नायूंच्या वेदना कमी करण्यासाठी अननस उपयुक्त मानला जातो.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

अँटिऑक्सिडंट्सची ताकद

अननसमधील अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील पेशींना होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत करतात आणि निरोगी आयुष्याला हातभार लावतात.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

पोट साफ ठेवण्यास मदत

अननसमध्ये फायबरचं प्रमाण चांगलं असतं. त्यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते, बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होतो आणि आतड्यांचं आरोग्य सुधारतं.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

वजन नियंत्रण

कमी कॅलरी आणि नैसर्गिक गोडवा असल्यामुळे अननस हा हेल्दी स्नॅक ठरतो. वजन कमी किंवा नियंत्रणात ठेवणाऱ्यांसाठी हा चांगला पर्याय आहे.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

हाडं मजबूत ठेवतो

अननसमध्ये मँगनीज हे महत्त्वाचं खनिज असतं. हे हाडांच्या मजबुतीसोबतच शरीराचा मेटाबॉलिझम आणि जखम भरून येण्याच्या प्रक्रियेलाही मदत करतं.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

हृदयासाठी फायदेशीर

अननसमधील पोषक घटक आणि अँटिऑक्सिडंट्स रक्ताभिसरण सुधारण्यास मदत करतात. त्यामुळे हृदय निरोगी राहते.

8 Amazing Health Benefits of Eating Pineapple Daily

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esakal

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