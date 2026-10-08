Type-A की Type-C... फास्ट चार्जिंगसाठी कोणती केबल निवडावी?

Mansi Khambe
काही चार्जर फोन हळू चार्ज करतात, तर काही जलद चार्ज करतात. हे चार्जर अडॅप्टरच्या क्षमतेतील फरकामुळे होते. कमी-वॅटचा चार्जर फोन हळू चार्ज करतो, तर जास्त-वॅटचा चार्जर जलद चार्ज करतो.
Charging Cable
ESakal
तथापि, चार्जिंग अडॅप्टर हा एकमेव घटक नाही. तुम्ही वापरत असलेल्या चार्जिंग केबलच्या प्रकारामुळेही फरक पडतो. कोणती केबल वापरण्यासाठी योग्य आहे? जर तुम्ही याबद्दल गोंधळात असाल, तर याबाबतची माहिती नक्कीच वाचा.
Charging Cable
ESakal
यूएसबी केबल्सबद्दल समजून घेण्याची पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांच्या रचनेतील फरक. जुन्या, सामान्य यूएसबी टाईप-ए केबलमध्ये साधारणपणे चार ते नऊ पिन्स असतात, ज्या जुन्या चार्जिंग मानकांनुसार तयार केलेल्या असतात.
Charging Cable
ESakal
दुसरीकडे, नवीन टाईप-सी कनेक्टरमध्ये एकूण चोवीस पिन्स असतात. या अतिरिक्त पिन्समुळे केवळ सोयच मिळत नाही, तर फोनमध्ये मोठ्या प्रमाणात करंट, व्होल्टेज आणि डेटाचे जलद प्रसारण करणेही शक्य होते.
Charging Cable
ESakal
याच कारणामुळे आज प्रत्येक प्रमुख डिव्हाइससाठी टाईप-सी केबल्सना पसंती दिली जाते. टाईप-ए केबल्स केवळ बारा ते अठरा वॅट्सची पॉवर सहजपणे देऊ शकतात. तथापि, जेव्हा शंभर किंवा दोनशे वॅट्सपेक्षा जास्त पॉवर देण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा टाईप-सीला पसंती दिली जाते.
Charging Cable
ESakal
ओप्पो, विवो किंवा वनप्लस सारख्या कंपन्या अजूनही त्यांच्या महागड्या आणि शक्तिशाली स्मार्टफोन्ससोबत टाईप-ए केबल्स का देतात आणि ते त्यांचे फोन इतक्या लवकर कसे चार्ज करतात?
Charging Cable
ESakal
याचे उत्तर असे की, या कंपन्यांच्या केबल्स दिसायला टाइप-ए केबल्ससारख्या दिसतात, पण त्यांना पाच पिन्स असतात आणि त्यांची संपूर्ण चार्जिंग प्रणाली एका अद्वितीय प्रोप्रायटरी प्रोटोकॉलवर चालते.
Charging Cable
ESakal
शिवाय, या ब्रँड्सच्या केबल्स अधिक जाड आणि मजबूत असतात, ज्यामुळे त्या जास्त गरम न होता उच्च करंट हाताळू शकतात. तथापि, तुमचा चार्जर कितीही मोठा असला तरी, तुम्हाला स्थानिक केबलने तोच वेग कधीही मिळणार नाही.
Charging Cable
ESakal
तुमच्या फोनसाठी योग्य केबल निवडण्याचा सर्वात सोपा आणि सुरक्षित नियम म्हणजे नेहमी तुमच्या फोनसोबत आलेली केबलच वापरणे. केबल तुमच्या डिव्हाइसच्या हार्डवेअर आणि बॅटरीशी पूर्णपणे सुसंगत असल्याची खात्री करा.
Charging Cable
ESakal
तुमचा फोन जास्त काळ टिकावा आणि तुम्हाला वारंवार चार्जिंग मंदावण्याची चिंता करावी लागू नये, यासाठी नेहमी योग्य अँपिअर आणि वॅटेज रेटिंग असलेली केबल निवडा.
Charging Cable
ESakal
Poly Mailer Bags
ESakal