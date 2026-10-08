ऑनलाइन वस्तूंसोबत येणाऱ्या पिशव्या आतून काळ्या का असतात?

Mansi Khambe
आजकाल ऑनलाइन शॉपिंग वाढत आहे आणि प्रत्येकजण ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरून वस्तू मागवत आहे. तुमच्या लक्षात आले असेल की ऑनलाइन वस्तू एकतर कार्डबोर्डच्या खोक्यांमध्ये किंवा एका विशेष प्लास्टिकच्या पिशवीत येतात.
Poly Mailer Bags
ESakal
आता प्रश्न असा पडतो की, वस्तूंसोबत येणारी पांढरी प्लास्टिकची पाकिटे आतून अनेकदा काळ्या रंगाची असतात? चला तर मग, त्यांच्या काळ्या रंगामागील कारण जाणून घेऊया.
Poly Mailer Bags
ESakal
ऑनलाइन डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या या पॅकेजेसना कुरिअर बॅग्ज किंवा पॉलिमेलर्स म्हणतात. तांत्रिकदृष्ट्या, त्यांना "को-एक्सट्रूडेड पॉलिथिलीन बॅग्ज" म्हटले जाते.
Poly Mailer Bags
ESakal
त्यांच्या प्लास्टिकचा दर्जा सामान्य पिशव्यांपेक्षा खूप वेगळा असतो, जे त्यांना स्पर्श केल्यावर स्पष्ट होते. त्या सामान्य प्लास्टिकच्या पिशव्यांपेक्षा गुणवत्तेत श्रेष्ठ असतात.
Poly Mailer Bags
ESakal
या प्लास्टिकच्या पिशव्या आतून काळ्या असण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यांच्या काळ्या रंगाचे एक कारण म्हणजे त्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी बनवलेल्या असतात.
Poly Mailer Bags
ESakal
काळ्या रंगामुळे पिशवी पूर्णपणे अपारदर्शक बनते. आतली सामग्री बाहेरून पूर्णपणे अदृश्य असते, ज्यामुळे तुमच्या ऑर्डरची गोपनीयता जपली जाते. यामुळे आतील सामग्री उघड होण्यापासून बचाव होतो.
Poly Mailer Bags
ESakal
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण. औषधे, सौंदर्यप्रसाधने किंवा विशिष्ट रसायने अशा वस्तू प्रकाश किंवा सूर्यप्रकाशामुळे खराब होऊ शकतात. यामुळे हा काळा थर सूर्याची किरणे रोखतो.
Poly Mailer Bags
ESakal
या पिशव्या प्लास्टिकच्या अनेक थरांपासून बनवलेल्या असतात. आतल्या काळ्या थरामुळे त्या अधिक मजबूत होतात, ज्यामुळे वाहतुकीदरम्यान त्या सहज फाटत नाहीत.
Poly Mailer Bags
ESakal
काळा रंग पुनर्वापरामुळेही येतो. अशा पॉलिबॅग्ज बनवण्यासाठी अनेकदा LDPE/LLDPE सारख्या प्लास्टिकमध्ये पुनर्वापर केलेले प्लास्टिक मिसळले जाते.
Poly Mailer Bags
ESakal
वेगवेगळ्या रंगांचे जुने प्लास्टिक मिसळून एकसारखा रंग मिळवणे कठीण असू शकते. शिवाय, पुनर्वापर केलेल्या प्लास्टिकवर पूर्वीचे रंग, छपाई किंवा हलके डाग असू शकतात. त्यामुळे काळा हा सर्वात सोपा पर्याय आहे.
Poly Mailer Bags
ESakal
Camel Milk Price
ESakal