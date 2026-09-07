चमच्यांचे प्रकार किती अन् कोणते? जाणून घ्या

Pranali Kodre

चमच्यांचे वेगवेगळे प्रकार

जेवणात किंवा स्वयंपाक घरात चमचा हा नेहमीचा वापरात असतो. पण या चमच्याचेही वेगवेगळे प्रकार आहेत.

Types of Spoons

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Sakal

टीस्पून (Teaspoon)

टीस्पून हा सर्वात लहान आकाराचा चमचा असतो, जो चहा, साखरेसाठी किंवा औषधांसाठी वापरला जातो.

Teaspoon

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Sakal

टेबलस्पून (Tablespoon)

टेबलस्पून हा थोडा मोठा चमचा असून जेवणात भात, भाजी, उपमा, पोहे खाण्यासाठी वापरला जातो.

Tablespoon

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Sakal

डेझर्ट स्पून (Dessert Spoon)

टीस्पूनपेक्षा थोडा मोठा आणि टेबलस्पूनपेक्षा थोडा लहान असा मध्यम आकाराचा हा चमचा आईस्क्रिम किंवा गोड पदार्थ खाण्यासाठी वापरतात.

Dessert Spoon

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Sakal

सूप स्पून (Soup Spoon)

सूप स्पूनचा पुढचा भाग गोल आणि खोल असतो, ज्यामुळे सूप किंवा द्रव्य पदार्थांचा अस्वाद घेणे सोपे जाते.

Soup Spoon

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Sakal

काटेरी चमचा (Fork)

काटा चमचा हा नूडल्ड, सॅलड, पास्ता अशा गोष्टी खाण्यासाठी वापरला जातो.

Fork

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Sakal

सर्व्हिंग स्पून (Serving Spoon)

सर्व्हिंग स्पून हा भाजी, भात वाढण्यासाठी वापरला जाणारा मोठा चमचा आहे.

Serving Spoon

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Sakal

डाव (Ladle)

डाव हा पुढे खोलगट आणि गोल मोठा चमचा असतो, जो वरण, आमटी, सूप अशा गोष्टी वाढण्यासाठी वापरला जातो.

Ladle

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Sakal

झारा (Slotted/Skimmer Spoon)

झारा हा पुढे छोटे छिद्रे असलेला चमचा जो तळणीचे पदार्थ तेलातून बाहेर काढण्यासाठी वापरला जाणारा चमचा आहे.

Slotted/Skimmer Spoon

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Sakal

भात वाढणी/कलथा (Rice Server)

भात वाढणी हा भात वाढण्यासाठी वापरला जातो, जो पुढून चमटा आणि पसरट असतो.

Rice Server

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Sakal

लाकडी चमचा (Wooden Spoon)

नॉन-स्टिक भांड्यांमध्ये लाकडी चमचा वापरला जाऊ शकतो.

Wooden Spoon

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Sakal

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Oldest Cricket Grounds

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Sakal

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