आधार व्हेरिफिकेशन आता पेपरलेस!

Ashok Jawale
आता आधारची झेरॉक्स देण्याची गरज नाही. ३०० संस्थांना ऑफलाइन आधार पडताळणीची सुविधा.
UIDAI च्या मुख्य सर्व्हरशी जोडणी न करताही होणार पडताळणी.
आधारवरील सुरक्षित QR कोड करून संबंधित संस्था व्यक्तीची ओळख तपासू शकते.
आधारधारकाची स्पष्ट संमती घेतल्यानंतरच पडताळणी. कोणती माहिती, कशासाठी वापरली जाणार हेही सांगणे आवश्यक.
गरजेनुसार नाव, फोटो, पत्ता किंवा इतर निवडक माहिती शेअर करता येते. अॅपमधून पूर्ण, मर्यादित माहिती देण्याचाही पर्याय उपलब्ध.
हॉटेल, आरोग्यसेवा, शिक्षण, रोजगार, गिग इकॉनॉमी, सरकारी सेवांमध्ये डिजिटल पडताळणीचा वापर होऊ शकतो.
आधार अॅपमधून बायोमेट्रिक लॉक-अनलॉक, मोबाइल क्रमांक, पत्ता आणि ई-मेल अपडेटची सुविधा वापरता येते.
यंदा ३०० संस्थांना परवानगी. आत्तापर्यंत आधार अॅपचे सुमारे ७.५ कोटी डाउनलोड.
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