एका सुनावणीसाठी उज्वल निकम किती पैसे घेतात?

संतोष कानडे

सरपंच

९ डिसेंबर २०२४ रोजी मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण करुन खून करण्यात आला होता.

संतोष देशमुख

सरपंच संतोष देशमुख हत्या, अवादा कंपनीला मागीतलेली खंडणी आणि पवनचक्कीवरील दलित वॉचमनला मारहाण ही सगळी प्रकरणं एकमेकांवर आधारलेली आहेत.

विशेष सरकारी वकील

या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्या नियुक्तीची मागणी देशमुख कुटुंबियांकडून करण्यात आलेली होती.

उज्ज्वल निकम

शासनाने ता.२६ फेब्रुवारीला निकम यांची विशेष सरकारी वकिल तर अॅड. बाळासाहेब कोल्हे यांची विशेष सहाय्यक सरकारी वकिल म्हणून नियुक्ती केली.

शुल्क

शासनाने विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्वल निकम यांना शुल्क निश्‍चित केले आहे.

दीड लाख रुपये

या खटल्यातील प्रत्येक सुनावणीसाठी निकम यांना दीड लाख रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

निर्णय

तसेच विचारविनिमय शुल्क म्हणून त्यांना प्रति तास ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

वाल्मिक कराड

मंगळवार, दि. २३ डिसेंबर रोजी वाल्मिक कराडसह सर्व आरोपींवर कोर्टाने दोषारोपनिश्चिती केली आहे.

युक्तिवाद

पुढील सुनावणी ८ जानेवारी रोजी होणार असून साक्षीदारांच्या साक्ष कोर्टात होतील.

धनंजय मुंडेंना विपश्यना करण्याची गरज का पडली?

येथे क्लिक करा