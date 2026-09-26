GK : कोणते प्राणी, पक्षी, कीटक उलटे चालतात?

Aarti Badade

उलटा चालणारा प्राणी कोणता?

हा प्रश्न ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल; पण एका विशिष्ट कीटकाची चालण्याची पद्धत खूपच वेगळी आहे.

Animal birds Walks Backwards

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Sakal

अँटलायन नावाचा कीटक!

अँटलायन (Antlion) हा कीटक मागच्या दिशेने चालण्यासाठी ओळखला जातो. त्याची हालचाल इतर अनेक कीटकांपेक्षा वेगळी असते.

Animal birds Walks Backwards

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Sakal

खेकडेही वेगळ्या पद्धतीने चालतात

खेकडे सरळ पुढे चालण्याऐवजी प्रामुख्याने बाजूच्या दिशेने हालचाल करतात. काही परिस्थितीत ते मागच्या दिशेनेही सहज हालचाल करू शकतात.

Animal birds Walks Backwards

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Sakal

झाडावर उलटा लटकणारा प्राणी

स्लॉथ हा अतिशय संथ हालचाल करणारा प्राणी आहे. तो आपला बराच वेळ झाडांच्या फांद्यांवर उलटा लटकून घालवतो.

Animal birds Walks Backwards

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Sakal

मागे उडणारा पक्षी कोणता?

हमिंगबर्ड हा हवेत एकाच जागी स्थिर राहून पुढे, मागे आणि वेगवेगळ्या दिशांनी उडण्याची क्षमता असलेला पक्षी आहे.

Animal birds Walks Backwards

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Sakal

हे प्राणी मागे चालू शकत नाहीत!

कांगारू आणि इमू यांना शरीराच्या रचनेमुळे मागे चालणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे त्यांची हालचाल प्रामुख्याने पुढच्या दिशेने होते.

Animal birds Walks Backwards

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Sakal

प्राण्यांच्या हालचाली खरंच रंजक!

प्रत्येक प्राण्याच्या शरीराची रचना आणि गरजेनुसार त्याची हालचाल वेगळी असते. त्यामुळे निसर्गात चालण्याच्या आणि उडण्याच्या अनेक अनोख्या पद्धती पाहायला मिळतात.

Animal birds Walks Backwards

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Sakal

पुरंदर किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

Purandar Fort

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Sakal

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