GK : कोणते प्राणी, पक्षी, कीटक उलटे चालतात?

Aarti Badade
हा प्रश्न ऐकून तुम्हालाही आश्चर्य वाटेल; पण एका विशिष्ट कीटकाची चालण्याची पद्धत खूपच वेगळी आहे.
Animal birds Walks Backwards
Sakal
अँटलायन (Antlion) हा कीटक मागच्या दिशेने चालण्यासाठी ओळखला जातो. त्याची हालचाल इतर अनेक कीटकांपेक्षा वेगळी असते.
Animal birds Walks Backwards
Sakal
खेकडे सरळ पुढे चालण्याऐवजी प्रामुख्याने बाजूच्या दिशेने हालचाल करतात. काही परिस्थितीत ते मागच्या दिशेनेही सहज हालचाल करू शकतात.
Animal birds Walks Backwards
Sakal
स्लॉथ हा अतिशय संथ हालचाल करणारा प्राणी आहे. तो आपला बराच वेळ झाडांच्या फांद्यांवर उलटा लटकून घालवतो.
Animal birds Walks Backwards
Sakal
हमिंगबर्ड हा हवेत एकाच जागी स्थिर राहून पुढे, मागे आणि वेगवेगळ्या दिशांनी उडण्याची क्षमता असलेला पक्षी आहे.
Animal birds Walks Backwards
Sakal
कांगारू आणि इमू यांना शरीराच्या रचनेमुळे मागे चालणे अत्यंत कठीण असते. त्यामुळे त्यांची हालचाल प्रामुख्याने पुढच्या दिशेने होते.
Animal birds Walks Backwards
Sakal
प्रत्येक प्राण्याच्या शरीराची रचना आणि गरजेनुसार त्याची हालचाल वेगळी असते. त्यामुळे निसर्गात चालण्याच्या आणि उडण्याच्या अनेक अनोख्या पद्धती पाहायला मिळतात.
Animal birds Walks Backwards
Sakal
Purandar Fort
Sakal