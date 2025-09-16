कमी शिजवलेले चिकन खाल्ल्यास जीवघेणा धोका! डॉक्टरांचा इशारा

Aarti Badade
एम्सच्या डॉक्टरांचा इशारा – शरीर अर्धांगवायू होऊ शकते.
नसा कमकुवत करून हळूहळू शरीराला अर्धांगवायू करणारा दुर्मिळ पण गंभीर आजार.
कमी शिजवलेले चिकन किंवा अन्न विषबाधेनंतर हा आजार होऊ शकतो. वेळेवर उपचार न घेतल्यास धोका वाढतो.
पायांत मुंग्या येणे,स्नायू कमकुवत होणे,सुन्नपणा जाणवणे
बोलण्यात किंवा गिळण्यात अडचण,लघवी किंवा शौचात त्रास,तीव्र वेदना (पाठ, मांड्या, हात, पाय)
योग्य वेळेवर उपचार न घेतल्यास शरीराचा एखादा भाग अर्धांगवायू होऊ शकतो.
डॉक्टरांकडून त्वरित उपचार घ्या.
अन्न पूर्ण शिजवूनच खा आरोग्याबाबत लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
