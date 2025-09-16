कमी शिजवलेले चिकन खाल्ल्यास जीवघेणा धोका! डॉक्टरांचा इशारा

Aarti Badade

कमी शिजवलेले चिकन खाल्ल्यास धोका!

एम्सच्या डॉक्टरांचा इशारा – शरीर अर्धांगवायू होऊ शकते.

गुइलेन-बॅरे सिंड्रोम (GBS) काय आहे?

नसा कमकुवत करून हळूहळू शरीराला अर्धांगवायू करणारा दुर्मिळ पण गंभीर आजार.

आजार

कमी शिजवलेले चिकन किंवा अन्न विषबाधेनंतर हा आजार होऊ शकतो. वेळेवर उपचार न घेतल्यास धोका वाढतो.

GBS ची सुरुवातीची लक्षणे

पायांत मुंग्या येणे,स्नायू कमकुवत होणे,सुन्नपणा जाणवणे

गंभीर लक्षणे

बोलण्यात किंवा गिळण्यात अडचण,लघवी किंवा शौचात त्रास,तीव्र वेदना (पाठ, मांड्या, हात, पाय)

वेळीच उपचार का आवश्यक?

योग्य वेळेवर उपचार न घेतल्यास शरीराचा एखादा भाग अर्धांगवायू होऊ शकतो.
डॉक्टरांकडून त्वरित उपचार घ्या.

काळजी घ्या!

अन्न पूर्ण शिजवूनच खा आरोग्याबाबत लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

