फिट येण्याआधी शरीर देतं संकेत! जाणून घ्या

फिट येणे म्हणजे काय?

फिट येणे म्हणजे सामान्यतः अपस्मार (Epilepsy) या वैद्यकीय स्थितीमुळे मेंदूच्या असामान्य हालचालीमुळे अचानक झटके (Seizures) येणे होय.

प्रमुख लक्षणे कोणती?

झटक्यांमध्ये स्नायूंचे आकुंचन, शरीराला झटके येणे, किंवा वर्तन/भावनांमध्ये बदल होणे इत्यादी लक्षणे दिसू शकतात.

फिट येण्याची कारणे

मेंदूला दुखापत किंवा संसर्ग, रक्तातील साखरेची पातळी खूप कमी होणे किंवा अत्यंत उच्च रक्तदाब ही याची प्रमुख कारणे असू शकतात.

झटके आल्यास काय करावे?

रुग्णाला इजा होणार नाही यासाठी आजूबाजूच्या वस्तू बाजूला करा आणि डोक्याखाली मऊ वस्तू (उदा. उशी) ठेवा.

श्वास मोकळा ठेवा

रुग्णाला श्वास घेण्यास अडचण येत असल्यास, श्वसन मार्ग मोकळा करण्याचा प्रयत्न करा आणि शांत राहून शुद्ध येईपर्यंत मदत करा.

अपस्मार आहे का?

एकदा फिट येणे म्हणजे लगेच अपस्मार (Epilepsy) असणे नसते, पण सतत झटके आल्यास त्वरित तपासणी गरजेची आहे.

डॉक्टरांना कधी दाखवावे?

२४ तासांत दोन किंवा अधिक वेळा फिट आल्यास किंवा सतत फिट येण्याची शक्यता वाटल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आणि उपचार करणे महत्त्वाचे आहे.

